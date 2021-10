Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende, 16. und 17. Oktober 2021, in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich kurzfristig, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie kurzfristig abgesagt wird.

Wochenende der Museen in Kiel

Am ersten Kieler Wochenende der Museen am Sonnabend und Sonntag öffnen insgesamt 24 Museen und Kultureinrichtungen mit einem gemeinsamen Eintrittsticket ihre Türen.

Die Muthesius Kunsthochschule ist auch beteiligt: Studierende und Absolventinnen und Absolventen gastieren mit ihren Werken in sechs Einrichtungen und sorgen für überraschende und neuartige Kunsterlebnisse. Interessierte können im Uhrenhaus des Maschinenmuseums in der Wik, im Probsteisaal des Kieler Klosters, in Stadtbücherei und Stadtgalerie Kiel, in der Kultur-Werkstatt und Atelier-Galerie „artegrale“ sowie in zwei Häusern im Anscharpark Werke der Muthesianerinnen und Muthesianer bestaunen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das gemeinsame Ticket für alle 24 Ausstellungsorte beinhaltet auch die Fahrt mit Bus und Fähre. Tagestickets für Sonnabend oder Sonntag gibt es für acht Euro, das Wochenendticket für beide Tage kostet zwölf Euro. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren buchen ein kostenfreies U16-Ticket. Die Karten können bis zum Ende der Veranstaltung am 17. Oktober, 17 Uhr, personenbezogen online über die Veranstaltungs-Website als Print-on-Demand oder im Welcome Center Kieler Förde, Stresemannplatz 1-3, erworben werden.

Alle Informationen und Tickets zum Wochenende der Museen gibt es hier.

Trakehner Hengstmarkt in Neumünster

Dieser Termin darf im Kalender von Pferdeliebhabern über die Grenzen von Schleswig-Holstein hinaus nicht fehlen: der Trakehner Hengstmarkt in den Holstenhallen Neumünster. Von Donnerstag bis Sonnabend, 14. bis 16. Oktober 2021, ist es wieder soweit. Der Trakehner Verband lädt zur 59. Ausgabe des Hengstmarkts mit Körung der Junghengste ein.

Rheinglanz war der Siegerhengst beim Trakehner Hengstmarkt 2020. Quelle: Tara Gottmann (Archiv)

Grünabfall wird im Kieler Süden gesammelt

Die Grünabfallsammlung des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK) dreht weiter ihre Runden. Am Sonnabend, 16. Oktober, 8 bis 12 Uhr, machen die großen Sammelfahrzeuge Station im Kieler Süden: In Meimersdorf, Am Dorfplatz (beim alten Spritzenhaus); Wellsee, Goerdelerring (Parkplatz gegenüber Schützenverein Hubertus); und Moorsee, Zum Schlüsbeker Moor (an der B404) darf dann kostenlos ein Kubikmeter Grünschnitt aus dem privaten Haus- oder Kleingarten eingeworfen werden.

An den Sammlungs-Sonnabenden können Kielerinnen und Kieler ihren Grünschnitt außerdem zwischen 8 und 12 Uhr auf dem ABK-Wertstoffhof, Daimlerstraße 2, abgeben. Dort gilt: Mehr als ein Kubikmeter wird nicht angenommen und andere Abfälle können an diesen Tagen nicht abgegeben werden.

Tanzen in Kiel: Dieses Programm bieten die Clubs und Diskos am Sonnabend (Auswahl)

Schwimmabzeichen im Hörnbad machen

Schwimmerinnen und Schwimmer können ihre Fertigkeiten im Oktober unter Beweis stellen und das Deutsche Sportabzeichen im Kieler Hörnbad erschwimmen. In verschiedenen Schwimmdisziplinen werden am Sonnabend, 16. Oktober, zwischen 11 und 13 Uhr Prüfungen abgenommen. Interessierte müssen lediglich den Eintritt ins Hörnbad bezahlen, die Abnahme selbst ist kostenfrei.

Dorfflohmarkt in Blumenthal

Janina Vagt organisiert den ersten Dorfflohmarkt in der Gemeinde Blumenthal. Los geht es am Sonntag, 17. Oktober, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr. Bisher haben sich 20 Haushalte gemeldet, die am Sonntag mitmachen werden. Weitere Informationen dazu lesen Sie hier.

Handwerkermarkt in Neumünster

Wie werden hochwertige Textilien hergestellt? Das zeigen am Wochenende 16. und 17. Oktober 26 Aussteller im Neumünsteraner Museum Tuch + Technik (T+T), wenn der Webermarkt zum Stöbern lockt. Besucherinnen und Besucher können dann hochwertige Textilien wie Tischwäsche, Teppiche, Hüte, Kissen und ausgefallene Accessoires aus Filz erwerben.

Der Eintritt kostet für Erwachsene vier Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind frei, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende zahlen zwei Euro. Wer am Sonnabend kommt, hat am Sonntag freien Eintritt. Die Eröffnung am Freitagabend ist kostenfrei. Es gilt die 3G-Regel (Geimpften-, Genesenen- oder aktuellen Testnachweis).