Kiel

Vor wenigen Wochen waren Impftermine noch schwerer zu bekommen, Impfberechtigte sind teilweise weite Strecken gefahren. Ein Leser fuhr für seine Erstimpfung nach Flensburg. Jetzt, da mehr Termine zur Verfügung stehen, fragt er: Muss ich für die zweite Impfung noch einmal nach Flensburg fahren oder kann ich die zweite Dosis auch in Kiel bekommen?

Wenn die Erstimpfung in einem Impfzentrum in Schleswig-Holstein erfolgt ist, kann die Zweitimpfung nicht einfach in einem anderen Impfzentrum vorgenommen werden. Das erklärt ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums. Denn: Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner erhalten in Impfzentren grundsätzlich nur gepaarte Termine für beide Impfungen. Eine Abmeldung von nur einem Termin ist nicht möglich, da die Termine ausschließlich paarweise storniert werden.

Auch bei Hausärzten: Wechsel nicht empfehlenswert

Wer seine zweite Impfung bei einem anderen Haus- oder Facharzt bekommen möchte, steht vor weniger Hürden. Theoretisch sei ein Wechsel möglich, sagt ein Sprecher der Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH). Es sei allerdings nicht empfehlenswert, für die Zweitimpfung einen anderen Ort zu wählen als für die Erstimpfung. Denn: Der Termin, der ursprünglich für die Zweitimpfung angedacht gewesen sei, könne vermutlich nicht eingehalten werden.

Aufgrund der Terminlage und der Verfügbarkeit des Impfstoffes könne es sich bei einem Wechsel länger hinauszögern, bis der oder die Erstgeimpfte den zweiten Termin und somit den vollen Impfschutz erhält. Wer zügig vollständig geimpft sein wolle, so der Sprecher, sollte lieber ein zweites Mal einen weiteren Weg in Kauf nehmen.

Sowohl das Gesundheitsministerium wie auch die KVSH wenden sich daher mit dem Appell an die Betroffenen: „Haben Sie Geduld oder nehmen Sie auch als Zweitimpfung den ursprünglich vereinbarten Impftermin wahr, sofern Ihnen nicht durch die Praxis ein früherer Termin angeboten wird“. Nur so werde sich die Situation schnell entspannen.