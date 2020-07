Muss ich die Corona-App täglich öffnen?

Kiel

Die App informiert Nutzer zwar, wenn sie sich in der Vergangenheit für eine bestimmte Zeit in der Nähe einer corona-positiven Person aufgehalten haben. Laut einem Sprecher des Robert-Koch-Instituts erhalten Nutzer in der aktuellen Ausbaustufe aber keine Push-Nachricht: „Man muss täglich die App öffnen. In einer Ausbaustufe soll diese Funktion jedoch implementiert werden.“ Beim Öffnen der App wird den Nutzen je nach Art der Begegnung mit einer corona-positiven Person ihr Infektionsrisiko angezeigt. Die App unterscheidet dabei zwischen geringem und erhöhtem Risiko. Sie gibt dann Handlungsempfehlungen für das weitere Vorgehen.

Nach den Angaben des Institutes ist die Corona-Warn-App inzwischen von rund 16 Millionen Menschen heruntergeladen worden. Im ersten Monat hatten mehr als 500 Menschen, die nachweislich positiv getestet wurden, die Möglichkeit, andere über die App zu warnen.

