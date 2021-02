Die besorgniserregenden Corona-Mutanten sollen in Schleswig-Holstein besser erkannt werden: Dazu ist eine aufwändige Genomsequenzierung notwendig. Die wurde bisher vor allem an der Berliner Charité vorgenommen – jetzt ist sie auch am Universitätsklinikum (UKSH) möglich.

Am UKSH - Corona-Mutanten werden jetzt auch in Kiel identifiziert

Am UKSH - Corona-Mutanten werden jetzt auch in Kiel identifiziert

Von Heike Stüben