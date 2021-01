Rendsburg/Kiel

Hat eine Coronavirus-Mutation Schleswig-Holstein erreicht? Im Kreis Rendsburg-Eckernförde wurde erstmals in einer Probe der Verdacht auf den Nachweis einer der neuen Virusmutanten mit Ursprung in Großbritannien bzw. Südafrika geäußert. Bislang gibt es nur das Ergebnis des PCR-Tests. Nun soll der Befund mittels Sequenzierung in einem Referenzlabor bestätigt werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Coronavirus-Mutationen im Überblick.

Wann wurde erstmals bekannt, dass es eine Coronavirus-Mutation gibt?

Ende Dezember erreichten uns die ersten Nachrichten über eine Coronavirus-Mutation, zuerst aus Großbritannien, dann aus Südafrika: Viele Länder der Welt schlossen daraufhin ihre Grenzen zur Insel, um die Ausbreitung zu verhindern. Inzwischen sind die Coronavirus-Varianten auf fast allen Erdteilen aufgetaucht.

Anzeige

Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO wurde die Mutation aus Großbritannien inzwischen in mehr als 50 Ländern nachgewiesen, die Mutation aus Südafrika in 20 Ländern.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach.

Was wissen wir über die Coronavirus-Mutation aus Großbritannien ?

Die Coronavirus-Mutation aus Großbritannien trägt die Bezeichnungen "B 1.1.7" und "501Y.V1". Sie soll deutlich ansteckender sein als die Variante, die bisher weltweit vorherrscht. Eine Studie des Imperial College London zeigt: Der sogenannte R-Wert ist um 0,4 bis 0,7 erhöht.

Lesen Sie auch: Hohe Inzidenz in Eckernförde - Warum die 15-Kilometer-Regel nicht greift

Das heißt, ein Infizierter steckt im Schnitt mehr Menschen an, was wiederum die Ausbreitung des Erregers beschleunigt. Damit könnte die Corona-Pandemie deutlich an Fahrt gewinnen. Das zeigt auch das Beispiel aus Großbritannien: Weil mehr Menschen in kürzerer Zeit an Covid-19 erkranken, gibt es zwangsläufig ein Plus an schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen. Die Krankenhäuser sind überfüllt.

Was wissen wir über die Coronavirus-Variante aus Südafrika ?

Die Variante aus Südafrika wird "501Y.V2" genannt, weil sie in ihrem Erbmaterial an derselben Stelle eine Veränderung hat wie die Variante, die zunächst in Großbritannien aufgetaucht ist. V1 und V2 stehen dabei für " Variante 1" und " Variante 2". Die beiden Mutationen sind wohl unabhängig voneinander entstanden. Auch sie ist hochansteckend.

Sind Mutationen bei Viren normal?

Dass sich Viren genetisch verändern, ist nicht neu. Coronaviren tun das besonders erfolgreich. Seit Beginn der Pandemie haben Wissenschaftler bereits über 12.000 verschiedene Varianten des Coronavirus SARS-CoV-2 gezählt. In der Regel mutiert das SARS-CoV-2-Virus etwa zweimal pro Monat. Die britische Virusvariante hat jedoch 17 Mutationen. Welche davon eine Bedeutung für die höhere Infektiösität haben könnten, ist noch unbekannt.

Wie konnte sich die Person aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde mit dem mutierten Coronavirus infizieren?

Die Person, die Träger des mutierten Virus ist, hat sich aus beruflichen Gründen im europäischen Ausland aufgehalten und ist kürzlich in das Kreisgebiet eingereist.

Muss ich mir Sorgen vor einer Ansteckung machen?

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde sagt dazu: "Da auf dem Reiseweg alle erforderlichen Hygienemaßnahmen (u.a. FFP-2-Maske, Abstand) eingehalten wurden und sich die Person unmittelbar in häusliche Absonderung begeben hat, besteht derzeit kein Grund zur Besorgnis." Die weiteren Maßnahmen (erweiterte Quarantäne, Nachtestung) seien mit dem Gesundheits- und Sozialministerium des Landes Schleswig-Holstein abgestimmt worden.

Wie will Deutschland der Mutation entgegentreten?

Bund und Länder haben am 5. Januar beschlossen, den Eintrag solcher Mutationen aus dem Ausland möglichst stark einzudämmen. In Deutschland sollten sie durch verstärkte Sequenzierung, also die Untersuchung auf Mutationen, entdeckt werden. Das Bundesgesundheitsministerium werde dafür eine Verordnung erlassen. Die Ausbreitung soll durch priorisierte Nachverfolgung und Quarantäne möglichst stark begrenzt werden.

Virologen weisen darauf hin, dass die Untersuchungsergebnisse derzeit nur eine Momentaufnahme darstellten. Die Sequenzierung gesamter Virusgenome und die bioinformatische Auswertung seien zeitaufwendige Prozesse, so dass aktuelle Geschehnisse nur unzureichend erfasst werden könnten.

Wirkt der Corona-Impfstoff gegen die Mutation ?

Die Impfstoffe scheinen auf die Coronavirus-Varianten 501Y.V1 und 501Y.V2 anzusprechen. Eine Studie von Pfizer und der Universität Texas bestätigt, dass der von Biontech und Pfizer entwickelte Impfstoff auch gegen die neuen Mutationen wirksam ist. Forscher haben für die Laborstudie Blutproben von 20 Personen genommen, die das Vakzin von Biontech/ Pfizer bekommen haben.