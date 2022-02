Der Prozess des Jahres beginnt: Ab heute muss sich der mutmaßliche Dreifachmörder Hartmut F. vor dem Landgericht in Kiel verantworten. Um 9 Uhr wird die Hauptverhandlung eröffnet. Eine der zentralen Fragen: Äußert sich der Zahnarzt aus Westensee zu den Taten? Was sonst wichtig ist, lesen Sie hier.

Von Florian Sötje