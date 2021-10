Muttermilchbanken in Schleswig-Holstein: Diese Standorte stehen im Gespräch

Kiel

Schleswig-Holstein steht mit seinen Plänen für Muttermilchbanken nicht allein. In den vergangenen Jahren hat es in Deutschland eine kleine Renaissance solcher Klinikbanken (derzeit 33) gegeben, weil Muttermilch inzwischen wieder als Idealnahrung für Neugeborene und insbesondere Frühchen gilt.

„Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass mit humaner Milch ernährte Frühgeborene deutlich seltener an schwerwiegenden Darmproblemen leiden als diejenigen, die mit künstlicher Säuglingsnahrung ernährt werden“, stellt die Frauenmilchbank-Initiative (FMBI) fest. Außerdem gebe es Hinweise darauf, „dass menschliche Milch sich positiv auf die Hirnentwicklung auswirkt und in ihr enthaltene Abwehrstoffe vor Infektionen und der Frühgeborenen-Retinopathie, einer Augenerkrankung, schützen“.

Wert der Muttermilch wird neu entdeckt

Den Wert der Muttermilch kennen auch die Top-Mediziner des Uniklinikums Kiel. „Heutzutage heißt moderne Kinderheilkunde eben viel mehr, als nur den Einsatz neuer wirksamer Medikamente und Apparate zu ermöglichen“, erklärt der Direktor der Uniklinik für Kinder und Jugendmedizin, Prof. Martin Schrappe. Den geplanten Aufbau einer Milchbank am Uniklinikum nennt er eine Herzenssache, „weil wir den ganzheitlichen Ansatz (also einschließlich der natürlichen Ernährung) auch für unsere kleinsten Patienten umsetzen müssen und wollen“.

Alle Fraktionen für Milchbanken

Mit im Bankboot sitzen auch viele Landespolitiker, auch weil die FMBI bei ihnen kräftig die Werbetrommel gerührt hatte. „Alle Fraktionen des Landtags haben sich für Muttermilchbanken ausgesprochen“, bekräftigt Hans Hinrich Neve (CDU). „Auch wenn die Nahrungsmittelindustrie hoch leistungsfähig ist und Muttermilchersatzprodukte in sehr hochwertiger Form produzieren kann, so ist echte Muttermilch für die gesunde Entwicklung eine Frühchens wissenschaftlich auch weiterhin das Maß der Dinge“, ergänzt Dennys Bornhöft (FDP). Und: „Wenn die leibliche Mutter keine oder zu wenig Milch für ihr Neugeborenes hat, dann ist Spendermilch die beste Möglichkeit für einen optimalen Start ins Leben.“

Aus Sicht der Ärztin Marret Bohn (Grüne) sind Milchbanken „nachhaltig, präventiv und vor allem herzensgut“. SPD und SSW sehen das genauso.

Trotzdem gibt es nun Streit um passende Standorte

Umstritten ist allerdings, an welchen Kliniken Milchbanken eingerichtet werden sollen. Gute Chancen haben insbesondere die Unikliniken in Kiel und Lübeck sowie das Klinikum Itzehoe. „Ich finde die Förderung von Muttermilchbanken an diesen drei Standorten super“, meint Neve. Bleibt es dabei, würden Kliniken in Flensburg und Heide leer ausgehen. Bornhöft verweist auf das Prüfverfahren, das vom Sozialministerium eingeleitet worden war und noch nicht abgeschlossen ist.

Birte Pauls (SPD) schlägt derweil Alarm und weist darauf hin, dass auch die Diako Flensburg die Voraussetzungen für eine Milchbank erfüllt. Lars Harms (SSW) legt kräftig nach. „Die Zahl von nur drei Milchbanken sei „zu gering und der Vorstoß der Regierung daher unzureichend“. Dass Flensburg und Heide von vornherein aussortiert worden seien, zeige, dass Jamaika die Menschen in Nord und Nordwest gar nicht auf dem Schirm habe. „Darüber wird zu reden sein“, so Harms.

Muttermilchbanken sind bislang Minusgeschäft

Das Sozialministerium stellt klar, dass Kliniken auch ohne Landesförderung eine Milchbank aufbauen und betreiben können. Der Haken: Muttermilchbanken sind für Betreiber ein Minusgeschäft, weil die Krankenkassen die Kosten bisher nicht tragen. Für dieses Problem könnte es aber schon in den nächsten Wochen eine Lösung geben. „Um die überregionale Versorgung mit Spendermuttermilch zu etablieren, werden wir uns auf Bundesebene dafür einsetzen, dass Spende und Weitergabe von Humanmilch im Rahmen der Krankenhausfinanzierung berücksichtigt werden, so dass eine auskömmliche Betriebskostenfinanzierung von Frauenmilchbanken über die Krankenkassen sichergestellt werden kann“, verspricht Bornhöft.

Der FDP-Politiker kann dieses Projekt selbst vorantreiben. Er gehört wie Sozialminister Heiner Garg zur FDP-Delegation, die in den Berliner Ampel-Gesprächen auch über die Zukunft des Sozialstaats und der Gesundheitspolitik verhandelt.

Von Ulf Christen