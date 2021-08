NDR-Kultserie „Neues aus Büttenwarder“ wird eingestellt

Hamburg

Nach 2500 Sendeminuten, 4000 Drehbuchseiten und 98 Folgen in 24 Jahren beendet der Norddeutsche Rundfunk (NDR) seine Kult-Serie „Neues aus Büttenwarder“. Anlass ist die Entscheidung von Hauptdarsteller Peter Heinrich Brix, keine weiteren Folgen zu drehen, teilte der NDR am Montag mit. „Es war für mich keine leichte Entscheidung. Aber auch schwere Entscheidungen müssen getroffen werden. Ottfried Fischer hat in einem ähnlichen Zusammenhang einmal gesagt: Nicht traurig sein, dass es vorbei ist, sondern dankbar sein, dass es gewesen ist. Es war doch eine wunderbar herrliche Zeit in ‘Büttenwarder’”, so Brix.

Peter Heinrich Brix stand in allen Folgen als Bauer Arthur „Adsche“ Tönnsen vor der Kamera, bis Folge 92 gemeinsam mit Jan Fedder (1955-2019) als Bauer Kurt Brakelmann.

Legendär ist ‘Büttenwarder’ nicht zuletzt auch deswegen, weil die Serie aktuelle Themen des Weltgeschehens mit norddeutschem Humor erzählt hat: Korruption, Betrug, Schmuggel, Bankenskandale und in den neuen vier Folgen der Wahlkampf - alles bekommt in ‘Büttenwarder’ eine spezielle Bedeutung. Der Tod von Jan Fedder im Jahr 2019 war sicher einschneidend. In der Episode 92 ‘Der Tod ist ein sturer Arsch’ nimmt ‘Büttenwarder’ auf seine eigene Weise Abschied vom Freund und Weggefährten.

Für die Fans von ‘Neues aus Büttenwarder’ gibt es noch eine gute Nachricht: Im Dezember zeigen wir die letzten vier bislang ungesendeten Folgen der Serie im NDR Fernsehen und in der ARD Mediathek.”

RND/dpa