Kiel

Das NDR-Triell zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat 198.000 Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Das teilte der NDR auf Anfrage mit. Damit hätten 4,2 Prozent der Menschen in Norddeutschland den friedlichen Wahlkampf zwischen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und seinen Herausforderern Monika Heinold (Grüne) und Thomas Losse-Müller (SPD) verfolgt. In Schleswig-Holstein dürfte die Einschaltquote höher gewesen sein.

Nach der Sendung erklärten CDU, Grüne und SPD jeweils ihre Kandidaten zu Siegern. „Daniel Günther hat klar unter Beweis gestellt, dass unser Land auf dem richtigen Kurs ist“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Lukas Kilian. Günther sei „besonnen und der richtige Ministerpräsident für Schleswig-Holstein“.

Anders die Grünen-Abgeordnete Aminata Touré: „Ein super Auftritt von Monika Heinold – angriffslustig und inhaltlich am stärksten.“ Heinold habe deutlich gemacht, dass Klimapolitik und soziale Gerechtigkeit bei den Grünen in guten Händen seien. „Dieser Auftritt gibt uns allen nochmal richtig Auftrieb.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

SPD-Chefin Serpil Midyatli sieht ihren Kandidaten vorn. „Thomas Losse-Müller hat deutlich gemacht, dass ein ‚weiter so‘ für Schleswig-Holstein nicht ausreicht“, sagte sie. Steigende Mieten, verpasste Klimaziele und stockende Digitalisierung in den Schulen seien große Probleme im Land. „Das Triell hat gezeigt, dass die SPD die besseren Konzepte hat und das Soziale wieder in den Mittelpunkt des Regierungshandelns stellen wird.“