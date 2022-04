Kiel

Der NDR hat sein für Dienstagabend geplantes Kandidaten-Triell vorerst canceln müssen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte trotz einer Corona-Infektion per Video von zu Hause aus zugeschaltet werden sollen. Am Dienstag kam jedoch die endgültige Absage: Günther sei gesundheitlich angeschlagen und sehe sich nicht in der Lage teilzunehmen. Wie ein NDR-Sprecher bestätigte, kann das Aufeinandertreffen von Günther mit seinen beiden Herausforderern Thomas Losse-Müller (SPD) und Monika Heinold (Grüne) deshalb vorerst nicht stattfinden.

Man versuche, das Format in der kommenden Woche nachzuholen, sagte der NDR-Sprecher. Die Landtagswahl findet am 8. Mai statt. Regierungssprecher Peter Höver sagte auf Anfrage, dass Günther nicht mehr symptomfrei sei und sich am Morgen mit seinem Hausarzt beraten habe. Dieser habe ihm Ruhe empfohlen.

Der 48-Jährige war am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet worden, ein PCR-Test hatte am Montag das Ergebnis bestätigt. Günther hatte sich zunächst noch optimistisch gezeigt. Er sei symptomfrei und führe die Amtsgeschäfte vorläufig von zu Hause in Eckernförde weiter.