Für den ZDF-Zweiteiler „Das Mädchen am Strand“ entstanden viele Szenen in Lütjenburg, das in der Krimireihe zum fiktiven Örtchen „Nordholm“ wird. Doch nicht nur Lütjenburg ist ein beliebter Schauplatz für Dreharbeiten. Auch viele andere Orte in Schleswig-Holstein wurden schon zu Film-Berühmtheiten.