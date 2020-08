NRW-Ministerpräsident Armin Laschet auf Visite im Norden: Besuch bei Energieprojekt

Kiel

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet besucht am Montag Schleswig-Holstein. Zunächst wird Laschet gemeinsam mit dem Kieler Regierungschef Daniel Günther (beide CDU) am Vormittag in Hemmingstedt ( Kreis Dithmarschen) die Erdölraffinerie Heide besuchen. Dabei geht es um den Forschungsstand bei der Gewinnung und Nutzung von grünem Wasserstoff aus überschüssiger Windenergie für Wärme, Verkehr und Industrie.

Langfristig sollen in Zukunft dank des Projektes Westküste 100 jedes Jahr etwa eine Million Tonnen an CO2 eingespart werden. Der Bund fördert den Aufbau einer regionalen Wasserstoff-Wirtschaft an der schleswig-holsteinischen Westküste mit 30 Millionen Euro.

Projekt Sieger aus Ideenwettbewerb

Das Projekt an der Westküste gehörte vor gut einem Jahr zu den 20 Siegern im Ideenwettbewerb «Reallabore der Energiewende» des Wirtschaftsministeriums. Als bundesweit erstes erhielt es Anfang August den Förderbescheid. Damit soll der Ausstieg von Industrie, Mobilität und Wärmemarkt aus der Kohlenstoff-Wirtschaft unter realen Bedingungen im industriellen Maßstab getestet werden.

Am Nachmittag informiert sich Laschet in Enge-Sande in Nordfriesland über ein Hightech-Trainingszentrum für diverse Bereiche wie Seenot-Szenarien oder Havarien von Windkraftanlagen.

Eigentlicher Besuch schon im Anfang Juli geplant

Laschet - wie Friedrich Merz und Norbert Röttgen ein Bewerber für den CDU-Vorsitz - holt damit einen Besuch in Schleswig-Holstein nach, der zunächst für Anfang Juli geplant war und den er nach dem massenhaften Ausbruch des Coronavirus im Schlachtbetrieb Tönnies im Kreis Gütersloh kurzfristig abgesagt hatte.

Ministerpräsident Günther will sich bei seinem Gast für einen Kompromiss im Ringen um den CDU-Vorsitz einsetzen. Er wolle darüber sprechen, «wie die Kandidaten doch noch zusammenkommen könnten», sagte Günther der «Welt» (Montag). «Eine knappe Entscheidung, wie wir sie bei der letzten Vorsitzendenwahl zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz hatten, wäre kein guter Einstieg in ein Bundestagswahljahr.»

Gespalten ins Superwahljahr 2021?

In der CDU gibt es Befürchtungen, dass die Partei bei einem knappen Ausgang der Wahl zwischen Laschet und Merz gespalten in das Superwahljahr 2021 mit mehreren Landtags- und der Bundestagswahl gehen könnte.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hatte seinen kürzlich geplanten Besuch Schleswig-Holsteins wegen der Pannen bei Corona-Testzentren in Bayern abgesagt. Anders als Laschet hatte Söder ein rein touristisches Programm im Norden geplant mit Wattwanderung und einer Schiffsfahrt zu Seehundbänken in der Nordsee.

Im Kampf um den CDU-Bundesvorsitz und die Kanzlerschaft sprach Merkel am vergangenen Dienstag bei einem Besuch in Nordrhein-Westfallen Laschet das notwendige «Rüstzeug» zu.

