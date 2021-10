Lübeck

Wiho Saibert war ein kleiner Junge, als ein Mann rief: Jetzt nehme ich dir deinen Bruder weg! Es war ein Scherz nur, eine kleine Neckerei. Aber Wiho griff den Kinderwagen, in dem sein Bruder lag, und schob ihn fort, in Sicherheit. Aber da war eine Treppe in der Nähe, sechs, sieben Stufen runter zum Hof. Der Wagen kippte, der kleine Erolf fiel heraus und die Stufen hinab. Da war er etwa ein halbes Jahr alt und sollte Schaden nehmen fürs ganze Leben, sagt sein Bruder.

Die Lübecker Märtyrer-Geistlichen gingen bei ihnen ein und aus

Wiho Saiber ist heute 87. Er sitzt in seinem Wohnzimmer in Lübeck mit einem Ordner vor sich, mit alten Fotos, Dokumenten, vergilbten Papiere. Er ist gelernter Kaufmann, Vater dreier Töchter, und er macht sich noch einmal auf den Weg zurück in diese Zeit.

„Den kleinen Wiho nicht vergessen“: Wiho Saiber in seinem Wohnzimmer. Quelle: Lutz Roeßler

Er ist 1934 geboren, sein Bruder Erolf mit dem Gesicht eines Down-Syndrom-Kindes zwei Jahre später. Sie wohnten im Gesellenhaus auf der Parade, ihr Vater Paul war gelernter Schlachter und dort Verwalter. Gegenüber war das Marienkrankenhaus, nebenan das Polizeipräsidium und die katholische Herz-Jesu-Kirche.

Die 1943 hingerichteten Lübecker Märtyrer-Geistlichen gingen bei ihnen ein und aus. Wiho war Messdiener und hatte eine besondere Nähe zu Adjunkt Eduard Müller, der sich um die katholische Jugendarbeit kümmerte. „Auch einen schönen Gruß an Familie Saiber“, hatte Müller 1942 in einem Brief an die Haushälterin Frau Rechtien geschrieben. „Den kleinen Wiho nicht vergessen.“

Eine Familie in Angst: Würden sie kommen und Erolf holen?

Da waren 1940/41 schon etwa 600 behinderte und psychisch kranke Menschen aus Lübecker Heil- und Pflegeanstalten deportiert und ermordet worden. Insgesamt sollten mehr als 200 .000 Menschen den NS-Euthanasie-Morden zum Opfer fallen. Und natürlich ging auch bei Familie Saiber die Angst um. Würden sie eines Tages bei ihnen vor der Tür stehen? Würden sie kommen und Erolf holen?

Das Gesellenhaus samt Saal und Gaststätte wurde zum Kriegsbeginn 1939 von der Polizei in Beschlag genommen. Es gab ein Offizierskasino, mittags kamen gut 200 Beamte von den Revieren zum Essen, auch Leute von der Gestapo.

Erolf war beliebt im Haus. Er hatte bei dem Sturz eine schwere Gehirnerschütterung erlitten, war aber nicht sofort ruhig hingelegt worden und, weil die Eltern es nicht gleich erfahren hatten, erst sehr spät ins Krankenhaus gekommen. Das Sprechen klappte nicht gut, er war schwer zu verstehen, sagt sein Bruder. Aber die Leute mochten ihn. Sie freuten sich, ihn zu sehen.

Die Familie: Erolf (2.v.l.) und Wiho Saiber (4.v.r.), zwischen ihnen die Eltern Therese und Paul. Quelle: Lutz Roeßler

Eines Tages bekam Wihos Vater Besuch. Ein Kripobeamter war da, ein Mann, mit guten Kontakten, auch zur Gestapo, mit der er aber sonst nichts zu tun haben wollte. Er brachte auch in Erfahrung, dass die Nazis den Widerständler und späteren Lübecker Senator Adolf Ehrtmann nach Brandenburg verschleppt hatten.

Wenigstens das konnte er dessen Familie mitteilen. Jetzt saß er mit Wihos Vater im Zimmer und sagte: „Paul, um Erolf musst du dir keine Sorgen machen. Den mögen hier alle. Ihm wird nichts passieren.“ Wiho saß nebenan in einem kleinen Zimmer, hörte die Männer reden und wusste nicht, was das alles zu bedeuten hatte.

Die vier Lübecker Märtyrer (v. l. o. im Uhrzeigersinn): Johannes Prassek, Eduard Müller, Hermann Lange Karl Friedrich Stellbrink. Quelle: Erzbistum Hamburg/dpa

Wer schützte Erolf?

Erolf ist tatsächlich nichts passiert. Sein Bruder Wiho kann nicht sagen, wer letzten Endes die Hand schützend über ihn gehalten hat. Aber als der Krieg zu Ende war, hatte Erolf diese mörderische Zeit überlebt. Er ist dann später auch zur Vorwerker Diakonie gegangen, bevor die Eltern 1960 nach Horb an den Rand des Schwarzwalds zogen, mit ihm und der Schwester Lioba.

Dort ist Erolf zwei Jahre später gestorben. Er hatte mit seinem kleinen Leiterwagen Tannenzapfen gesammelt für den Ofen. Das gab ein gutes Feuer, er war oft unterwegs. An diesem Tag musste er über einen Bahnübergang. Er kannte das und wusste, dass er stehen bleiben musste, wenn die Lichter blinkten. Aber die Sonne stand vermutlich so tief, das er das Blinken nicht gesehen hat.

So jedenfalls hat man das später rekonstruiert. Der Zug erfasste ihn, es gab keine Rettung. Bei der Beerdigung, sagt sein Bruder, seien „wahnsinnig viele Menschen“ gewesen. Erolf Saiber wurde 26 Jahre alt.

Von RND/LN/Peter Intelmann