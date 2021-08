Kiel

Die Schifffahrt steht für drei Prozent des weltweiten Ausstoßes an Klimagasen. Jetzt setzt der Branchenriese Maersk ein Zeichen und lässt ein Containerschiff bauen, das perspektivisch mit klimaneutral erzeugtem Methanol fahren soll. Das ist gut, aber noch kein Durchbruch, sagt Malte Siegert, Schifffahrtsexperte beim Umweltverband Nabu.

Malte Siegert, Schifffahrtsexperte beim Nabu. Quelle: Thomas Droese

Stena und Maersk erproben Methanol, andere Reeder setzen auf E-Antrieb und Hybrid-Motoren: Wie zufrieden sind Sie mit den Öko-Bestrebungen der Branche im Ostseeraum?

Malte Siegert: Scandlines hat das Thema Transformation der Schifffahrt ja schon sehr früh aufgegriffen. Die Fähren Puttgarden-Rödby und Rostock-Gedser fahren zumindest schon mal elektrisch in den Häfen ein und aus. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Im Ganzen jedoch haben derartige Schritte noch Pilotcharakter, auch beim Methanol. Es gibt noch keine großen Systeme – und das ist das Problem. Die Reeder können aktuell kaum abschätzen, was taugliche klimaneutrale Antriebe und Kraftstoffe der Zukunft sein werden. Da stehen wir noch ganz am Anfang, die Entwicklung muss aber deutlich schneller gehen. Denn die Schifffahrt insgesamt emittiert in etwa so viel klimaschädliche Gase wie Deutschland, nämlich drei Prozent des globalen Ausstoßes.

Wie muss die Politik die Transformation beschleunigen?

Das Problem ist, dass es hier um sehr große Investitionsentscheidungen geht. Die Bundesregierung versucht über sehr viele Förderprogramme herauszufinden, welche synthetischen Kraftstoffe für die großen Verkehrsträger wie Luft- und Schifffahrt geeignet sein können und vor allem, wie man sie relativ kostengünstig herstellen kann. Aktuell ist die Umwandlung durch Strom in synthetische Kraftstoffe noch extrem teuer und nicht sonderlich effizient. Da ist noch sehr viel Forschung nötig. Man muss auch sehen, dass Schiffe, die heute bestellt werden, unter Umständen auch in 20, 30 Jahren noch unterwegs sind. Das ist ein großes Drama, da die meisten Motoren noch nicht in der Lage sind E-Fuels zu verbrennen.

Wo hakt es denn vor allem? An der Motorentechnik? Am Angebot klimaneutraler Kraftstoffe?

Das ist das berühmte Henne-Ei-Problem, wie schon damals beim LNG: Die einen sagen, wir brauchen erst mal die nötigen Tankstellen, dann bestellen wir auch die neuen Motoren. Die anderen sagen: Erst wenn die neue Technik auch bestellt ist, schaffen wir die nötige Tank-Infrastruktur. Dafür brauchen wir global deutlich mehr erneuerbare Energien vor allem zur Produktion von Wasserstoff. Deutschland allein kann da wenig ausrichten. Wir können ja froh sein, wenn wir mit unserem Windstrom unsere Haushalte versorgen können und vielleicht noch ein Teil der Industrie. Wenn wir über Kraftstoffe sprechen, dann brauchen wir ganz andere Mengen an Öko-Strom. Neue Kapazitäten müssen vor allem in Ländern und Regionen aufgebaut werden, in denen viel Wind weht oder die Sonne scheint – in Südamerika und Nordafrika etwa. Doch dort muss es auch die politische Stabilität geben, um Investitionen in die nötige Infrastruktur zu ermöglichen. Bis das alles steht, und bis die benötigten Mengen zur Verfügung stehen, die für die Reeder auch preislich interessant sind, da vergehen noch viele Jahre. Hinzu kommt: Es geht nicht nur um Mengen und Preise, sondern auch um eine Vielzahl technischer Fragen: Wie entflammbar sind die neuen Kraftstoffe, welche Energiedichte haben sie, wie groß müssen die Tanks sein?

Segel, Flettner-Rotoren, Solar-Antrieb: Können das Ansätze sein, um den Verbrenner auf den Meeren perspektivisch zu verdrängen?

In absehbarer Zeit nicht. Als zusätzliche Systeme können sie dazu beitragen, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren – auch bei den Schiffen, die heute schon unterwegs sind.