Beim "7 Türme Triathlon" in Lübeck hat es am Sonntag einen schweren Unfall gegeben. Ein Auto war an der Straßensperre vorbei unerlaubt auf die Radstrecke eingebogen und hatte eine Triathletin erfasst. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Neuer Landesmeister im Triathlon ist ein Kieler.