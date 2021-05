Kiel

Es war zu erwarten. Neben den Mitgliedern der Prioritätsgruppe 1 und 2 konnten sich am Donnerstag ab 17 Uhr auch erstmals Mitglieder der Prioritätsgruppe 3 für eine Impfung in den Impfzentren in Schleswig-Holstein anmelden. Dementsprechend hoch war der Andrang am Nachmittag auf dem Onlineportal. Bis zu 400 000 Menschen tummelten sich gleichzeitig in der Warteschlange. Rund 38 Minuten nachdem die digitalen Tore sich öffneten, waren bereits alle Termine vergeben.

Bereits bei den letzten Anmelde-Möglichkeiten waren die Termine schnell vergriffen gewesen.

Wie das Gesundheitsministerium bekanntgab, sollen in der Zukunft die Arztpraxen in Schleswig-Holstein eine größere Rolle bei der Immunisierung der Bevölkerung gegen das Coronavirus spielen als die Impfzentren. Seit Anfang April darf dort gegen das Virus geimpft werden. Zwischen dem 10. und dem 23. Mai sollen den Praxen im Norden 165.565 Impfdosen bereitgestellt werden.

Laut Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein sind aktuell rund 1300 Ärztinnen und Ärzte an der Impfkampagne beteiligt. Davon seien rund 20 Prozent Facharztpraxen. Grundsätzlich können Fachärztinnen und Fachärzte unabhängig ihrer Fachrichtung impfen.