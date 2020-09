Kiel

Abgeordnete sämtlicher Fraktionen im Kieler Landeshaus wollten es am Mittwoch kaum glauben. Personalvertreter hatten sich über chaotische Zustände in der Wäscheversorgung am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ( UKSH) in Kiel beklagt: Die neue, weiße Bekleidung, die die 2000 Pflegekräfte seit April anziehen müssen, lege nicht nur aufgrund unvorteilhafter Schnitte die Sicht auf Unterwäsche und nackte Haut frei – sie sei vor allem so transparent, dass kaum etwas verhüllt werde. Vor allem Krankenschwestern seien deshalb mancher Anzüglichkeit ausgesetzt. Das Klinikmanagement versprach Abhilfe.

Frauenpolitikerinnen waren zuvor auf die Barrikaden gegangen. „Es ist doch kaum zu glauben, dass mal wieder Frauen die Leidtragenden einer Fehlplanung sind“, sagte Katja Rathje-Hoffmann, Vizechefin der CDU-Landtagsfraktion. Sie erwarte vom UKSH-Management eine schnelle Reaktion. „So geht es nicht!“ Auch Birte Pauls, SPD-Vize und im ersten Beruf Krankenschwester, schimpfte. „Das geht gar nicht! Das ist der vollkommen verkehrte Bereich, um zu sparen.“ Respekt und Wertschätzung müssten sich „selbstverständlich“ auch in der Dienstkleidung widerspiegeln. Dann wurde sie mit ihrer Kritik noch deutlicher: „Der Arbeitgeber muss Sexismus entschieden entgegentreten und darf ihn nicht noch befeuern.“

Unzumutbare Zustände gerade für Frauen

Aminata Touré, Grünen-Abgeordnete und Landtagsvizepräsidentin, wunderte sich. Mitarbeiterinnen hätten sich doch mehrfach über den unwürdigen Zustand beklagt. „Als Frau wird man in dieser Gesellschaft regelmäßig ungewollt sexualisiert. Dass die Mitarbeiterinnen das für ihren Alltag schon als normal empfinden, ist ein Problem, das viele Frauen kennen.“ Anita Klahn ( FDP) sprach von einer Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gegenüber den Beschäftigten. Wenn durch die Dienstkleidung Unterwäsche zu sehen ist, sei das unzumutbar – übrigens „sowohl für Frauen als auch für Männer.“ Ende der Diskussion.

Claus Schaffer ( AfD) erinnerte daran, dass für das UKSH gerade erst ein milliardenschweres Zukunftspaket geschmiedet worden sei. „Nur kommt bei den Pflegekräften offenbar nicht genug an. Das ist inakzeptabel.“ Die SSW-Abgeordnete Jette Waldinger-Thiering bezeichnete den Zustand als „unmöglich“. Sie erwarte eine schnellstmögliche Lösung – „und dass das Personal bei der Anschaffung neuer Dienstkleidung künftig mitentscheidend beteiligt wird.“

Farbwechsel und mehr Garnituren

Mittwoch kündigte UKSH-Pflegedirektorin Sabine Richter Verbesserungen an. „Wir haben reagiert und gemeinsam mit dem Personalrat entschieden“, sagte sie unserer Zeitung. Die Bekleidung für die Krankenschwestern und -Pfleger am Campus Kiel solle so schnell wie möglich von Weiß auf Dunkelblau umgestellt werden. Darüber hinaus sollten die Mitarbeiter statt bisher zweieinhalb Garnituren künftig fünf bekommen. Eine entsprechende Entscheidung habe der Vorstand freigegeben. Die Kolleginnen und Kollegen in Lübeck sollen sofort nach der geplanten Umstellung dunkelblaue Dienstkleidung tragen. Man werde denselben Fehler bestimmt nicht zweimal machen.

Material sollte atmungsaktiv sein

„Ich kann verstehen, dass sich Schwestern mit der weißen Kleidung unbequem fühlen“, räumte die Pflegedirektorin ein. Vor allem in den warmen Sommerwochen sei es oft schwierig gewesen, unter den kurzärmeligen Kasacks noch ein T-Shirt zu tragen. Die neue Kleidung besteht nicht mehr aus Baumwolle, sondern aus der Naturfaser Lyocell, das laut Hersteller atmungsaktiver und für Allergiker wie auch Menschen mit empfindlicher Haut geeignet ist. Da die Anzahl der Bakterien auf dem Stoff im Vergleich zur Baumwolle sehr viel geringer sein soll, ist das Material vor allem im medizinischen Bereich beliebt. Nur ist die Kleidung offenkundig transparenter.

Etliche Tausend Stücke habe man angeschafft, sagte Nicole Hasenbein von der UKSH-Tochter Service Stern Nord. Sie betonte Montag erneut, dass sich die Fasern nach mehreren Wäschen verdichten. Nach 150 Wäschen seien die Stücke jedoch verschlissen und müssten ohnehin ausgetauscht werden – dann gegen dunkelblaue. Voraussichtlich zum Jahresende sei das letzte weiße Kleidungsstück ausgemustert.