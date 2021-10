Kiel

Hollywood und die Filmbranche weltweit stehen unter Schock: Bei Dreharbeiten schießt Alec Baldwin mit einer Requisitenwaffe, Kamerafrau Halyna Hutchins (42) stirbt, der Regisseur von „Rust“, Joel Souza, wird verletzt. Könnte sowas auch an einem deutschen Filmset passieren? Und welche Regeln gelten bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg, wo 17000 Schüsse pro Spielzeit abgegeben werden?

Dass solch ein tragischer Unfall bei Dreharbeiten in Deutschland passiert, schließt Peter Wiemker aus. Der Waffenmeister, der unter anderem beim Kieler „Tatort“ die Spezialeffekte betreut, sagt: „Wir haben keine funktionsfähige Munition am Set.“ Wenn geschossen wird, werden Platzpatronen verwendet.

Mündungsfeuer und Soundeffekte kommen aus dem Computer

Mündungsfeuer und Soundeffekte werden erst in der Post-Produktion digital eingearbeitet. Dies hat mehrere Gründe. Beim Einsatz von Platzpatronen muss ein Mindestabstand zwischen den Schauspielern von vier Meter eingehalten werden, was aus Dreh-Gründen häufig nicht möglich ist.

Außerdem sind die Sicherheitsvorgaben mit Gehörschutz, Schulungen und dem entsprechenden Personal rund um Waffenmeister wie Peter Wiemker häufig zu aufwendig.

Zuletzt hat Peter Wiemker beim Kieler „Tatort“ „Borowski und der gute Mensch“ für die Spezialeffekte gesorgt und die Einhaltung der Sicherheitsregeln überwacht. Auch bei der Szene, als Kai Korthals (Lars Eidinger) Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) mit der Waffe in einer Wohnung bedroht hat.

Wenn mit Platzpatronen gedreht wird, erklärt Wiemker, werden die Waffen erst geladen, kurz bevor es zum Schuss kommt. „Wir drehen so wenig wie möglich mit geladenen Waffen. Oft ist eine Pistole mehrere Minuten zu sehen bis abgedrückt wird. Da der Dreh ohnehin immer wieder unterbrochen wird, ist es kein Problem, die Munition erst später einzuführen.“

Am „Tatort“-Set wird mit Plastik- und Gummiwaffen gedreht

Die Pistolen, die mit Platzpatronen funktionieren, stammen häufig aus Asien und werden speziell für Filme produziert. Da diese Waffen relativ schwer sind, tragen die Kieler „Tatort“-Kommissare Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) leichtere, schussunfähige Waffen aus Gummi, wenn die Pistole im Halfter steckt und nicht zum Einsatz kommt, oder gezückt wird, ohne dass ein Schuss fällt.

Diese Plastikwaffen dienen auch als Requisite, wenn es zu Kampfszenen kommt und jemand entwaffnet wird. „Damit verringern wir das Verletzungsrisiko“, sagt Wiemker, der seit über 30 Jahren Spezialeffekte bei Dreharbeiten begleitet.

Eine Verschärfung der Regeln von Waffen mit Platzpatronen bei Dreharbeiten in Deutschland hält Peter Wiemker nach den Erfahrungen aus den USA für unnötig. „Die jetzigen Regelungen sind ausreichend.“

Karl-May-Spiele Bad Segeberg: Echte Waffen werden umgebaut

Auch bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg wird ein tödlicher Unfall wie in den USA ausgeschlossen, sagt Medienleiter Michael Stamp. „Wir verwenden keinerlei Waffen, mit denen scharfe Munition verschossen werden kann. Außerdem gibt es auch für das Abfeuern von Platzpatronen klare Regeln, die Unfälle vermeiden.“

Schießerei bei den Karl-May-Spielen aus der Saison 2017: Schussverletzungen sind bei den Aufführungen in Bad Segeberg nicht möglich. Die Waffen sind so umgebaut, dass keine scharfe Munition eingesetzt oder abgefeuert werden kann. Quelle: Claus Harlandt/Karl-May-Spiele.

Bei den Colts handelt es sich um reine Schreckschusswaffen, in die keine scharfe Munition geladen werden kann. Das Patronenlager besitzt keine Verbindung zum Lauf, erklärt Stamp. „Die Gewehre werden als scharfe Waffen eingekauft, aber von einem Büchsenmachermeister zu Bühnenwaffen umgebaut. Dadurch werden sie unbrauchbar für das Verschießen von echter Munition.“

Außerdem werden Stahlstifte in den Lauf eingesetzt, sodass kein Projektil hindurchfliegen kann. Nach dem Umbau wird solch ein Gewehr vom Beschussamt in München begutachtet und abgenommen. Erst dann wird es im Stück eingesetzt.

Verletzungen lassen sich nicht ganz ausschließen

Nicht ganz auszuschließen sind allerdings Verletzungen, die durch Platzpatronen ausgelöst werden. „Auch Platzpatronen verursachen unmittelbar an der Waffe einen Ausstoß von Druck und Hitze. Deshalb schießen wir auf der Bühne nie direkt auf Menschen oder Tiere, sondern immer etwas darüber oder daneben“, sagt Stamp.

„Alle Darsteller werden von mir in den Proben eingewiesen. Auch in der Aufführung händige ich jedem Mitwirkenden seine fertig geladene Waffe aus. Wenn ein Schuss auf der Bühne scheinbar etwas auslöst, indem eine Requisite zum Beispiel umfällt oder hochfliegt, hat der Schuss damit gar nichts zu tun. In Wahrheit hat dann der Pyrotechniker mit einem Spezialeffekt die Hand im Spiel.“

Karl-May-Spiele Bad Segeberg: 17.000 Schüsse in einer Spielzeit

Obwohl pro Spielzeit in Bad Segeberg bei 72 Vorstellungen und Proben etwas 7000 Schuss Gewehrmunition und 10.000 Colt-Patronen abgefeuert werden, gab es in den zehn Jahren, in denen Michael Stamp bei den Karl-May-Festspielen verantwortlich ist, keinen Unfall. „Und davor, wie mir gesagt wurde, auch nicht.“

Von Steffen Müller und Nadine Materne