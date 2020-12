Ein Autofahrer rast durch eine Fußgängerzone tötet und verletzt dadurch etliche Menschen. Dieses Szenario, das am Dienstag in Trier traurige Realität wurde, wirft Fragen auf: Wie gut sind die Fußgängerzonen in Kiel und den umliegenden Städten geschützt? Und gibt es überhaupt angemessenen Schutz?