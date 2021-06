Langwedel

Einen „sehr ernsten Vorfall“ nennt die Deutsche Post die Beißattacke eines Staffordshire Bullterriers auf eine 57-jährige Briefzustellerin in Langwedel, die an beiden Armen schwer verletzt wurde. Das Unternehmen kündigt in einer Stellungnahme eine Strafanzeige gegen die Hundebesitzer an. Für heftige Diskussionen hat die Entscheidung des Ordnungsamts Nortorfer Land gesorgt, dass der „Kampfhund“ weiterhin bei seinen Besitzern im Ortsteil Blocksdorf bleiben darf.

Für Zusteller und Zustellerinnen im Brief- und Paketdienst gehören Begegnungen mit Hunden zum Alltagsgeschäft. „Von Januar bis August 2020 hatten wir bundesweit über 1200 Hundebisse registriert, von denen über 700 einen temporären Ausfall der Betroffenen zur Folge hatten", teilte Stefan Laetsch, Pressesprecher der Deutsche Post DHL-Gruppe Hamburg mit. Man bereite die Mitarbeitenden zwar in Schulungen auf Hundebegegnungen vor. „Aber das hilft in so einem krassen Fall wie diesem natürlich nicht. Nach Schilderungen unserer Zustellerin erfolgte die Attacke ohne jegliche Vorwarnung und unerwartet", so Laetsch. „Wir stehen ihr selbstverständlich zur Seite und werden auch Strafanzeige stellen.“ In diesem Zusammenhang appellierte Laetsch an alle Hundebesitzer, zur regulären Zustellzeit ihre Tiere anzuleinen oder Innentüren zu schließen.

Besitzer müssen ihr Grundstück besser sichern

Die Polizei, die wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen das Hundegesetz ermittelt, konnte noch keine neuen Erkenntnisse mitteilen. Das Ordnungsamt in Nortorf hat den Staffordshire Bullterrier als „Gefahrhund“ eingestuft, strenge Maulkorb- und Leinenpflicht sowie Zwingerhaltung angeordnet. Leiter Torsten Mantey betonte nochmals: „Auch wenn wegen der Schwere des Beißvorfalls Stimmen nach einer Einschläferung laut werden. Die Gesetzeslage gibt das nicht her.“ Die Besitzer haben zudem die Auflage erhalten, ihr Grundstück besser zu sichern. Die Beißattacke geschah außerhalb. Zudem müssen sie innerhalb der nächsten drei Monate einen Eignungsnachweis vorlegen, dass sie mit einem Gefahrhund umgehen können. Der Staffordshire Bullterrier muss sich in einem Jahr einem Wesenstest unterziehen, bei der die Gefährlichkeit von einem Tierarzt eingestuft wird.

Agressionsverhalten sollte überprüft werden

Marc Lindhorst, Hundetrainer und -coach aus Mielkendorf, hält es für zwingend erforderlich, bei dem Staffordshire Bullterrier aus Blocksdorf das „Agressionsverhalten“ zu überprüfen. „Ich kenne keine Details. Man muss aber herausfinden, warum der Hund so aggressiv reagiert hat. Hat er aus irgendeinem Grund sein Territorium verteidigt oder war es Jagdverhalten?“ Sollte letzteres der Fall sein, dann würde er den Hund als „hochgefährlich für die Öffentlichkeit und nicht therapierbar ansehen“. Man sollte dabei immer bedenken, dass diese Rassen ursprünglich in England zur Jagd von Beute und auch Hundekämpfen gezüchtet worden sind.

Und was können Menschen machen, die sich von einem Hund in ihrer Nachbarschaft bedroht fühlen? Die Polizei ist laut Pressesprecher Sönke Petersen nicht zuständig. Melden sollte man solche Fälle den zuständigen Ordnungsbehörden.