„Die Streichung der Rasseliste im Gesetz entsprach nicht unseren Vorstellungen“, beklagte der CDU-Abgeordnete Heiner Rickers. Leider sei es der Union in den Jamaika-Koalitionsverhandlungen vor vier Jahren nicht gelungen, Grüne und FDP davon zu überzeugen, dies rückgängig zu machen. Rickers erinnerte daran, dass die Rasseliste samt hoher Besteuerung der sogenannten „Kampfhunde“ eine sehr positive Wirkung gezeigt habe.

SPD, FDP, Grüne und SSW halten eine solche Liste weiterhin für den falschen Ansatz, weil das Problem nicht die Vier-, sondern die Zweibeiner seien und das Hundegesetz Menschen ausreichend schütze. Begründung: Auch im Einklang mit dem geltenden Gesetz können Ordnungsbehörden gefährliche Hunde entschärfen, sie in Obhut nehmen und als letztes Mittel einschläfern lassen.

„Die gesetzlichen Regelungen ermöglichen es, die gebotenen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr zu treffen“, bilanziert ein Sprecher des Innenministeriums.

Amt Nortorf Land: Tötung des Hundes "nicht verhältnismäßig"

Wäre es auf Grundlage des geltenden Hundegesetzes also jetzt schon möglich, den gefährlichen Terrier in Langwedel vom Halter zu trennen oder einzuschläfern? Der Direktor des für Langwedel zuständigen Amtes Nortorfer Land, Dieter Staschewski, erklärte, dass Behörden in einem Rechtsstaat stets „verhältnismäßig“ handeln, eine Gefahr also mit den mildesten möglichen Mitteln beseitigen müssen. „Die Maßnahmen müssen nicht nur geeignet und erforderlich, sondern eben auch angemessen sein.“

Genau nach dieser Devise habe das Amt im Langwedel-Fall gehandelt, betonte Staschewski. Konkret: Weil der Staffordshire Terrier bisher nicht aufgefallen war, sei der Schutz der Öffentlichkeit bereits gewährleistet, wenn das Tier wie angeordnet in einem Zwinger untergebracht wird und auch auf dem Privatgrundstück etwa einen Maulkorb tragen muss. „Da ist nie was vorgefallen“, sagte Stachewski.

Eine Sicherstellung oder gar eine Tötung des Hundes sei deshalb derzeit nicht verhältnismäßig, bilanzierte der Amtsdirektor. „Wir dürfen trotz des schrecklichen Vorfalls nicht vergessen, dass auch der Hundehalter Rechte hat.“

Hunde-Attacken auf Menschen sind laut Statistik des Innenministeriums seit Jahren Alltag in Schleswig-Holstein. Allein im Jahr 2019 wurden 287 Menschen gebissen.

