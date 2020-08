Kiel

Danach soll die Polizeibeauftragte Inhalte aus einem vertraulichen Gespräch mit der Leiterin der Polizeischule später an einen ehemaligen Polizei-Gewerkschafter weitergegeben haben. Der Landtagspräsident und sein Büro wollten das Verfahren gestern nicht kommentieren, da es ein interner Personalvorgang der Landtagsverwaltung sei.

Der Anwalt der Bürger- und Polizeibeauftragten El Samadoni wies die in dem Verfahren gemachten Vorwürfe gegen seine Mandantin zurück. „Wir sehen einem Verfahren gelassen entgegen, da die Darstellung von Frau Freyher in zwei Punkten falsche Behauptungen enthält“, so der Anwalt.

Nun soll ein Richter als neutraler Ermittlungsführer über dieses Verfahren entscheiden. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ist aber offen.