Kiel

Mit ihrer Aussage, ein Grund für die hohe Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss im neuen Bildungsbericht sei auch die hohe Inklusionsquote in Schleswig-Holstein, hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) eine Diskussion über die Qualität von inklusiver Beschulung in Gang gesetzt.

„Allein die Tatsache, dass wir eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Schulabbrechern in Schleswig-Holstein haben, mit der hohen Inklusionsquote zu erklären, halte ich für schwierig“, sagte die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, Michaela Pries. Wenn eine hohe Anzahl an Jugendlichen mit Behinderungen das System ohne Abschluss verließen, sei das ein Anlass, darüber nachzudenken, wie inklusive Schule aussehen muss. „Und ob das, was wir haben, die richtigen Instrumente sind. Da habe ich dann doch meine Zweifel“, so Pries.

Pries will keine „halbe Inklusion“

„Halbe Inklusion, die Schülerinnen und Schüler zu Bildungsverlierern macht, können wir nicht akzeptieren.“ Ob es bereits Gespräche mit der Ministerin gegeben habe? „Nein“, sagte Pries. Dahinter stecke aber mit Sicherheit keine böse Absicht, sondern es sei der aktuellen Corona-Situation geschuldet.

Zehn Prozent der Jugendlichen verlassen laut Bildungsbericht die Schule ohne Abschluss, gut die Hälfte davon habe einen förmlich festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf. Ein Großteil erwerbe allerdings ein spezifisches Abschlusszertifikat im Förderschwerpunkt Lernen oder Geistige Entwicklung.

„Aus der Statistik lässt sich nicht ableiten, dass Inklusion gescheitert ist“, sagt Prof. Friederike Zimmermann von der Christian-Albrechts-Universität. Sie leitet die Abteilung Pädagogisch-Psychologische Diagnostik als Grundlage von Inklusion und Heterogenität. „Wir sehen vermutlich eine Verschiebung der Zahlen: Die jungen Menschen, die früher zur Förderschule gingen und auch dort keinen allgemeinen Schulabschluss geschafft hätten, gehen nun in die Statistik der allgemeinbildenden Schulen ein.“ Die Annahme, dass jedes Kind mit Förderbedarf auch einen allgemeinen Abschluss erreichen könne, sei unrealistisch.

Kinder mit Förderbedarf profitieren vom gemeinsamen Lernen

Um eine Aussage über den Erfolg von inklusiver Beschulung zu treffen, müssten die Schulabgänger mit Förderbedarf an Regel- und Förderschulen verglichen und differenzierter ausgewertet werden. „Es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob wir über ein Kind mit Asperger-Autismus aus sehr anregendem Elternhaus an einer Regelschule sprechen oder einen Schüler mit Förderbedarf Lernen mit einem sozial schwierigen, benachteiligten Hintergrund an einer Förderschule“, so Zimmermann. „Aussagekräftige Studien zeigen, dass gerade Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf Lernen sehr gut von einer gemeinsamen Beschulung profitieren und bedeutende kognitive Fortschritte machen.“

Gewerkschaft fordert mehr multiprofessionelle Teams und Zeit

Christian Schmarbeck, Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), sieht ein Manko darin, dass im System viele Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen ohne besondere Unterstützung mitlaufen müssen. Die hohe Quote sage eben nichts über die Qualität des inklusiven Lernens aus. „Die Schulen sind nicht dafür ausgerüstet, um allen gerecht zu werden.“ Die Lehrer seien überlastet. Er wünscht sich mehr multiprofessionelle Teams aus Lehrkräften, Sozialpädagogen und Assistenten und mehr Zeit, um in diesen Teams auch zusammenzuarbeiten. Dafür müssten Unterrichtsverpflichtungen heruntergeschraubt werden.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Lehrkräfte sei eine große Heterogenität der Lerngruppe im Klassenraum natürlich eine gesteigerte Herausforderung, so Zimmermann. Deshalb spricht auch sie sich für multiprofessionelle Teams aus. In der Ausbildung angehender Lehrerinnen und Lehrer an der Kieler Universität sei das Modul „Inklusion an der Schule“ verankert, für Berufserfahrene gibt es Fortbildungsangebote. „Da kann gerne noch nachgelegt werden.“

Von Anne Holbach und Christian Hiersemenzel