Nach Blasenbildung auf See in SH: Blaualgen sorgen jetzt für Badeverbot

Lübeck/Herzogtum-Lauenburg

Am Mittwoch schwamm auf dem Klempauer Hofsee eine Blasendecke – am Donnerstag ist davon nichts mehr zu sehen. Doch entspannt hat sich die Lage im Badesee in Beidendorf damit nicht. Im Gegenteil: Ab sofort ist das Baden dort verboten. Der Grund sind offenbar Blaualgen.

Zwei Experten haben das Gewässer in Augenschein genommen, nachdem Blasen aufgetaucht waren. Dr. Heinz Klöser und Reinhard Degener vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) wollten sich ein genaueres Bild vor Ort verschaffen. Doch sie kamen etwas zu spät. Die Blasen waren bereits verschwunden. Dennoch haben sie neue Erkenntnisse über den Zustand des Sees gewonnen.

Skurriler Anblick: Am Mittwoch schwammen unzählige Blasen auf dem Klempauer Hofsee. Am Donnerstag sind sie verschwunden. Quelle: Nick Vogler

Klöser und Degener haben eine Erklärung für das plötzliche Verschwinden der Blasen. „Offensichtlich haben die regenreichen und windigen Tage der letzten Zeit die fatale Situation aufgebrochen“, sagt Klöser. Durch die veränderten Witterungsbedingungen sind die Blasen verschwunden. Doch die Situation im Badesee ist alles andere als entspannt.

Die Blaualgen sind zurück

„Das Wasser hat großflächig eine grau-türkis-farbige Tönung, was auf Cyanobakterien – sogenannte Blaualgen – hindeuten könnte“, sagt Klöser. Dem BUND zufolge kann der Kontakt zu Blaualgen häufig zu Hautreizungen oder im schlimmsten Fall zu Durchfall, Fieber, Übelkeit, Erbrechen oder Atemwegserkrankungen führen. Insbesondere für Personen mit einem schwachen Immunsystem stellen Blaualgen eine besonders große Gefahr dar.

Hinweise auf Mikroalgen im Wasser

Die BUND-Experten machten noch weitere Entdeckungen. So ist das Wasser weiterhin alles andere als klar. Stattdessen hat es an einigen Stellen einen weiß-milchigen Farbton. „Das könnte an hohen Mikrobenbeständen liegen“, sagt Klöser. Mikroben sind mikroskopisch kleine Lebewesen, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind. Deswegen handelt es sich derzeitig nur um eine Vermutung, die noch mittels Mikroskop bestätigt werden muss. Klöser berichtet zudem von einem grünlichen Saum, der sich am Ufer abgelegt hat, „der offensichtlich aus angespülten Mirkoalgen besteht“.

Ursachen für die beunruhigende Entwicklung im See

Das Wasser des Sees in Beidendorf hat auch in der Vergangenheit immer wieder Anlass zur Sorge gegeben. Das liegt an den Begebenheit des Gewässers. Der Klempauer Hofsee ist mit seinen maximal sieben Metern Tiefe verhältnismäßig flach. Aus diesem Grund erwärmt sich der See sehr schnell. Deshalb musste er in der Vergangenheit schon häufiger aufgrund von Blaualgen für den Badebetrieb geschlossen werden.

„Der Klempauer Hofsee ist sehr nährstoffreich“, hieß es schon am Mittwoch von einer Sprecherin des Kreises Herzogtum-Lauenburg. Das bestätigt auch Reinhard Degener. Der See sei eventuell schon übermäßig mit Nährstoffen belastet. Das kann mehrere Ursachen haben, so der Experte. Unter anderem könne abfallendes Laub eine Nährstoffquelle darstellen. Aber auch durch Bade- und Angelbetrieb könnten Sonnencreme oder auch Fischköder ins Wasser gelangen.

Ein Badeverbot wurde ausgesprochen

Was immer die Ursachen für die Zustände am Klempauer Hofsee sind: Die seltsamen Blasen haben nicht nur Schaulustige, sondern auch das Ordnungsamt angelockt. Und das hat reagiert – und aufgrund gesichteter Blaualgenblüten ein Badeverbot verhängt.

Von Kim Kuizenga