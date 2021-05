Nach Bluttat in Kiel und Dänischenhagen: So tickt der mutmaßliche Täter

Kiel

Hat es niemand kommen sehen? War dieses Blutbad nicht zu ahnen, das ein Zahnarzt aus Westensee angerichtet haben soll? Von außen wirkt das Haus in Westensee noch immer idyllisch. Nachbarn des mutmaßlichen Täters berichten, dass er noch drei Tage vor der Tat in seinem Vorgarten auf der Terrasse saß, mit direktem Blick auf den fünftgrößten See Schleswig-Holsteins.

Drinnen besichtigen an dem Tag mehrere Interessenten die Immobilie, die er 2018 erwarb und die nun zum Verkauf steht. Das Inserat im Internet weist auf sieben Zimmer hin, 250 Quadratmeter Wohnfläche, ein großes Grundstück in bester Lage, Kaufpreis mehr als eine Million Euro.

Keine 72 Stunden nach dem friedlichen Sonntagnachmittag überschlagen sich die Ereignisse. Nach allem, was bisher bekannt ist, tötet der 47-Jährige drei Menschen, darunter seine Ex-Partnerin, 43, mit der er vier Kinder hat, und deren neuen Freund, 53, in einer Doppelhaushälfte in Dänischenhagen.

In Kiel, im Hasseldieksdammer Weg, nur 20 Autominuten entfernt, wird ein weiterer Mann erschossen, ein 52-jähriger Elektriker, der – wie sich erst am Donnerstag herausstellen sollte – ein Bekannter des Zahnarztes war. Anschließend flüchtet der mutmaßliche Täter in einem weißen SUV, einem Leihwagen, in Richtung Süden.

Mutmaßlicher Täter war ein Waffennarr und Sammler von NS-Devotionalien

Die Lage ist lange Zeit unübersichtlich, die Polizei sucht mit Hubschraubern und dem SEK, sperrt über Stunden das Kieler Brauereiviertel ab, verlagert später den Einsatz in Richtung des Kieler Hauptbahnhofs und anschließend nach Neumünster. Nachmittags führt die Spur dann nach Westensee.

Der Kampfmittelräumdienst rückt an, Drohnen sind im Einsatz, insgesamt weit mehr als 100 Einsatzkräfte an diesem Tag. Am Abend stellt sich der Gesuchte schließlich der Polizei in Hamburg – und gibt Hinweise auf eine weitere Tat, die die Ermittler zu der dritten Leiche führen.

Warum er ausgerechnet in Hamburg seine stundenlange Flucht beendet, ist nur eine von vielen Fragen, die noch unbeantwortet sind. Das Puzzle sei noch nicht zusammengesetzt, sagte Kiels Polizeisprecher Matthias Felsch am Donnerstag, ein roter Faden noch nicht erkennbar. Doch schon jetzt lässt sich nach KN-Recherchen das Bild eines Mannes zeichnen, der äußerst gewalttätig ist, ein Waffennarr und Sammler von NS-Devotionalien. Und dessen Leben im November 2020 offenbar aus den Fugen gerät.

Im November 2020 erstattet seine Noch-Ehefrau Anzeige wegen Körperverletzung

Zu jenem Zeitpunkt erstattet seine Noch-Ehefrau Anzeige bei der Polizei. Der Vater ihrer vier Kinder habe sie verprügelt. Nicht das erste Mal, wie es aus ihrem Umfeld heißt, doch das Ausmaß der Gewalt sei neu gewesen. Die Verletzungen sollen im Krankenhaus versorgt worden sein.

Sie trennt sich von ihm, zieht mit den Kindern aus. Die Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein. Dem Vater wird verboten, Kontakt zu seiner Frau und seinen Kindern aufzunehmen. Auch die Konfirmation seines Sohnes am vergangenen Sonntag darf er nicht besuchen.

Anzeige hat auch berufliche Folgen

Die Anzeige wegen schwerer Körperverletzung hat für ihn auch berufliche Folgen. Wie der NDR berichtet, soll dies der Grund dafür sein, dass er seine Zahnarztzulassung verlor, ein Vorgang, der nach Angaben der Zahnärztekammer in den vergangenen 20 Jahren kein weiteres Mal in Schleswig-Holstein vorkam.

Als Zahnarzt arbeitete der 47-Jährige zuvor nicht nur in seiner Praxis in Westensee, sondern auch in mehreren Gefängnissen. In den Justizvollzugsanstalten in Kiel, Lübeck und Neumünster soll er Insassen behandelt haben. Nach der Anzeige gegen ihn verlor er aber nicht nur seinen Beruf, auch die Waffenbesitzkarte soll dem Sportschützen und passionierten Jäger entzogen worden sein.

Trotz des Kontaktverbots fühlt sich die Noch-Ehefrau weiter von ihrem Ex-Partner bedroht. Sie soll mehrfach bei der Polizei gewesen sein, habe auf das Waffenarsenal, das er im Keller gelagert hat, hingewiesen. Denn was das Inserat seines Hauses im Internet nicht zeigt: Der Jäger war im Besitz zahlreicher Waffen. Aus mehreren Quellen verlautet, dass er hinter einer schweren Stahltür die Waffen gesichert hatte. Auch eine Waffenhandelslizenz hatte er demnach.

In Westensee, einer Gemeinde mit 1800 Einwohnern im Kreis Rendsburg-Eckernförde, sei die Faszination des Zahnarztes für Waffen bekannt gewesen, auch seine Leidenschaft für NS-Relikte, heißt es. Ob die Waffen noch am Tattag im Haus lagerten oder ob die Polizei das Arsenal als Folge der Anzeige wegen schwerer Körperverletzung gegen seine Ehefrau bereits sichergestellt hatte, ist noch ungeklärt.

Brennende Eifersucht als Auslöser für die Tat?

Fest steht inzwischen: Die Frau hatte völlig zu Recht Angst vor ihrem gewalttätigen Ex-Partner. Um kurz vor elf Uhr trifft der Zahnarzt am Mittwoch mit einem weißen SUV mit Euskirchener Kennzeichen – dort lässt die Leihwagenfirma ihre Fahrzeuge zu – und wohl mehreren Waffen in Dänischenhagen ein, einer Gemeinde vor den Toren Kiels. Er muss herausgefunden haben, dass die 43-Jährige bei ihrem neuen Freund die Nacht verbrachte, einem passionierten und in Kiel bekannten Surfer, der eine Handelsagentur in den Bereichen Winter- und Wassersport betrieb.

Gegen elf Uhr fallen in seinem Haus die ersten Schüsse, ein Nachbar ruft die Polizei und schildert den Beamten noch am Telefon die zweite Tat, die er durch das Fenster beobachten kann. Es ist der Anfang einer Jagd, die die gesamte Region den ganzen Mittwoch über in Atem hält – und von der zu diesem Zeitpunkt noch niemand weiß, dass der Auslöser offenbar brennende Eifersucht ist.

Schnell macht in Dänischenhagen das Gerücht von einem Amoklauf die Runde, befeuert durch hektische Meldungen in den sozialen Netzwerken. Im Kieler Brauereiviertel, in dem der weiße SUV kurz darauf vermeintlich gesichtet wird, wollen die Ermittler selbst anfangs einen Amoklauf nicht ausschließen. Die Anwohner dürfen ihre Häuser nicht verlassen, das Spezialeinsatzkommando umstellt ein Gebäude, das Fahrzeug des Täters wird in einer Tiefgarage vermutet – Fehlalarm.

Die große Angst vor einem Amoklauf Als das Stichwort „Amok“ fiel, brachen am Mittwoch in den sozialen Netzwerken und auch an den Telefonanschlüssen auf der Leitstelle der Polizei die Dämme. Aber wie konnte das Gerücht überhaupt entstehen? Nach den Schüssen gegen 11 Uhr in Dänischenhagen gab es in der Nachbarschaft große Aufregung – und ein Durcheinander. Schnell kreiste ein Hubschrauber, die ersten Einsatzkräfte hatten angesichts der dramatischen Situation am Tatort Mühe, die Gesamtlage zu bewerten, und an der Grundschule wuchs die Angst. Eine Situation, in der der Gedanke an einen Amoklauf sehr nahe liegt. Zeugen berichteten zudem von einem Fluchtwagen mit einem schwer bewaffneten Mann, der in Richtung Kiel davongerast sei. Spätestens da war im Ort von der Gefahr eines Amoklaufs die Rede, was von der Polizei zunächst auch nicht dementiert werden konnte. Man habe eine „unklare Lage“, hieß es stattdessen offiziell. Gleichzeitig rückten schwer bewaffnete Einsatzkräfte im Kieler Brauereiviertel ein. Erst danach gab es offiziell Entwarnung. Um 13.59 Uhr hieß es bei KN-Online: „+++Keine Hinweise auf Amok+++“.

Sorge vor Amoklauf war zwischenzeitlich in Kiel und Dänischenhagen groß

In der Grundschule in Dänischenhagen bricht zu diesem Zeitpunkt die Telefonanlage zusammen, weil unzählige besorgte Eltern anrufen. Auch die Kieler Polizei berichtet am Donnerstag von zahlreichen Anrufen beunruhigter Bürger. Zu dem Zeitpunkt hat der mutmaßliche Täter wohl schon sein drittes Opfer getötet. Der Tatort: zirka drei Kilometer entfernt vom Großeinsatz im Brauereiviertel. Im Hasseldieksdammer Weg stirbt der 52-jährige Elektriker. Offenbar ist auch er das Opfer der Eifersucht des Familienvaters geworden.

Am Donnerstag sind die Jalousien der Ladenzeile im Erdgeschoss des Eckhauses weit heruntergezogen, die Fensterscheiben an der Seite des Geschäftsraums blickdicht zugeklebt. Die Tür ist von der Polizei versiegelt worden. Wie Anwohner berichten, hat der Elektriker dort gearbeitet. Das Opfer und der mutmaßliche Täter kannten sich: Der 52-Jährige hatte ein Haus in Westensee, und er erledigte auch in der Zahnarztpraxis des Todesschützen Elektroarbeiten. Wie mehrere Personen aus dem Umfeld der Familie berichten, unterstellte der Verdächtige dem Handwerker eine Affäre mit seiner Frau. Wie vielen anderen Männern auch, heißt es.

Kieler Barbesitzer bezeichnet mutmaßlichen Täter als "feinen Kerl"

Der mutmaßliche Täter ist am Donnerstagvormittag nach Kiel überführt worden, am Abend soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Zu seinem Motiv und dem Tathergang schweigt er. Stattdessen redet ein enger Vertrauter des Zahnarztes: Erik Währum, Besitzer der Kieler Bar „Moralist“. Er ist seit 30 Jahren mit dem 47-Jährigen befreundet, war Gast auf seiner Hochzeit, und vor einigen Jahren führten die beiden ein gemeinsames Zahnlabor.

„Ein feiner Kerl“ sei er gewesen, sagt Währum, „man konnte ihn um drei Uhr nachts wecken, und er hat einem geholfen“. Unmittelbar vor der Tat standen die beiden sogar noch in Kontakt. Warum sein Freund offenbar zum Todesschützen wurde, kann Währum nicht sagen, aber er glaubt, der Mann habe es nicht verkraftet, dass seine Frau ihn verließ.

Die Berichte anderer Weggefährten gehen anders: Noch am letzten April-Wochenende fällt der Zahnarzt bei einem Jagdausflug durch merkwürdiges Verhalten auf, heißt es da. Sein Jagdfreund soll ihm daraufhin sogar geraten haben, seine Waffen abzugeben. Doch dazu kommt es nicht mehr.

Recherche: Florian Sötje, Jördis Früchtenicht, Frank Behling und Oliver Stenzel.