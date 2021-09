Kiel

Die Gewinne von SPD und Grünen und die Verluste der Union fallen in Schleswig-Holstein deutlicher aus als in anderen Bundesländern. Woran liegt das, und welche Folgen hat das für die bevorstehende Landtagswahl im nächsten Mai? Dazu äußerte sich am Montag Prof. Wilhelm Knelangen, Politologe an der Kieler Christian-Albrechts-Universität.

Prof. Knelangen, sowohl die SPD als auch die Union melden nach der Bundestagswahl einen Kanzleranspruch an. Ist das berechtigt?

Prof. Wilhelm Knelangen: Es ist insofern gerechtfertigt, als beide eine Mehrheit zusammenbekommen können. Die CDU hat allerdings den Nachteil, dass sie krachend verloren hat. Auf der anderen Seite hat sie den Vorteil, dass es mit der FDP einen Wunschpartner gibt und die Grünen sich vor der Wahl offen für Jamaika gezeigt haben. Ob die CDU aus dem gestrigen Wahlergebnis den nötigen Schwung mitnehmen kann, ist eine andere Frage.

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans spricht der Union den moralischen Anspruch einer Kanzlerschaft ab. Hat er recht?

Ich sehe das nicht als eine Frage der Moral. Beide Seiten versuchen, aus dem Ergebnis einen Regierungsauftrag für sich zu reklamieren. Es kommt darauf an, herauszufinden, wo die Schnittmengen so groß sind, dass man in relativ kurzer Zeit eine Koalition auf die Beine stellen kann. Ausgeschlossen ist es nicht, dass das der CDU gelingt – wenn auch die SPD die Partei ist, die vorne liegt und am deutlichsten zugelegt hat.

In Schleswig-Holstein hat die SPD 28 Prozent geholt, die CDU gerade mal 22. Warum hat die SPD im Norden besser abgeschnitten als im Bund?

Die CDU hat im Land eine noch größere Formschwäche als in anderen Bundesländern, denn ihre Verluste sind in Schleswig-Holstein mit zwölf Prozentpunkten zweistellig. Der SPD ist es offensichtlich gelungen, ihre Botschaft deutlicher unters Volk zu bringen. Und Olaf Scholz ist natürlich jemand, der aus Hamburg kommt, der hier gut bekannt ist. Zudem hat die SPD in Schleswig-Holstein immer besser abgeschnitten als im Bundesdurchschnitt. Man sollte aber vorsichtig sein, das eins zu eins auf Landtagsergebnisse zu übertragen.

Hat Daniel Günther aufs falsche Pferd gesetzt?

Er hat sich für Laschet starkgemacht. Insofern trägt er jetzt auch die Verantwortung mit. Wenn es der CDU in Berlin gelingt, sich selbst weiter als Regierungspartei im Spiel zu halten, dann werden viele unangenehme Fragen erst einmal beiseite geschoben. Wenn es gar nicht erst zu Jamaika-Koalitionsverhandlungen kommen sollte, dann bin ich mir sicher: Es wird richtig ungemütlich in der CDU – auch für Günther. Die Niederlage ist beispiellos, die CDU hat im Norden nur noch zwei Wahlkreise direkt gewonnen, es gibt also eine Menge an gestandenen Politikerinnen und Politikern, die nicht wieder in den Bundestag einziehen. Ich bin mir sicher, dass der Druck in Schleswig-Holstein groß sein wird.

Günther steht für den liberalen Flügel der Union. Ist das zu Ende?

Ich würde aus dem Wahlergebnis eher ableiten, dass sich die Grundrichtung, für die Daniel Günther steht und die am Anfang der Wahlkampagne von Armin Laschet stand, eher bestätigt hat. Der scharfe Anti-Links-Kurs, die Besinnung auf traditionelle Stammwähler, hat zwar dazu geführt, dass es zum Schluss eine Mobilisierung gab. Aber zu Recht haben sich viele Wählerinnen und Wähler gefragt, wofür die CDU mit Blick auf die Zukunft eigentlich steht. Es ist über Plattitüden kaum hinaus gekommen. Zukunftskompetenzen hat man der CDU nicht zugesprochen. Günther und auch andere haben versucht, diese Farbe ins Spiel zu bringen. Das hat aber nicht funktioniert.

Was meinen Sie damit?

Die CDU ist nicht als eine Partei aufgetreten, die ganz konkrete Projekte und Themen zum Beispiel für die Bekämpfung des Klimawandels und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt präsentiert. Stattdessen wurde innere Sicherheit in den Vordergrund gerückt und die Zukunft der NATO. Das waren für viele Menschen nicht die Themen, die den Ausschlag für ein Kreuz bei der CDU gegeben haben. Die Rote-Socken-Kampagne hat zwar dazu geführt, dass die CDU an die 25 Prozent herangekommen ist, aber die Partei wurde nicht als gestaltende Kraft wahrgenommen. Die CDU hat in Richtung SPD und Grüne verloren und nicht in Richtung AfD. Es ist diesen Parteien viel besser gelungen, zu zeigen, wie man Deutschland in Zukunft gestalten kann.

Das heißt also: Will Günther die Landtagswahl im Mai gewinnen, dann muss er das programmatische Profil seiner Partei schärfen?

Das muss jede Partei, wenn sie eine Wahl gewinnen will. Zunächst einmal spricht das Wahlergebnis von gestern dafür, dass sich CDU/CSU nicht nach rechts entwickeln sollten, weil das nicht erfolgversprechend ist. Wenn Günther Jamaika fortzusetzen will, dann braucht er die Zustimmung von Grünen und FDP. Die würde er mit einem Rechtskurs nicht bekommen. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das ernsthaft zur Debatte steht.

Die Grünen haben in Schleswig-Holstein 18,3 Prozent geholt. Leitet sich daraus ein Anspruch auf die Übernahme der Kieler Staatskanzlei ab?

Dafür ist der Abstand zu SPD und CDU einfach zu groß. Das ist auch eine Botschaft des Wahlsonntags: Die Grünen sind als neue Gestaltungskraft in der linken politischen Mitte angetreten und haben versucht, sich als prinzipielle Alternative zur SPD zu präsentieren. Das ist nach gestern zumindest in größere Ferne gerückt. Ich erwarte nicht, dass die Grünen in Schleswig-Holstein den Anspruch stellen, die Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten zu stellen.

Auch nicht, wenn sich die Koalitionsverhandlungen lange hinziehen und Robert Habeck doch noch Spitzenkandidat würde?

Robert Habeck könnte eine Ausnahme machen, weil er für die Grünen tatsächlich eine Ausnahmefigur ist. Aber auch für ihn gilt: Der Weg zur Staatskanzlei ist weit. Die Fantasie, dass Habeck doch noch nach Schleswig-Holstein zurückkommt, setzt voraus, dass die Grünen nicht Teil der nächsten Bundesregierung werden. Das ist aus meiner Sicht ein relativ unwahrscheinliches Szenario. Und die Grünen können die Frage, wer die Spitzenkandidatur übernimmt, nicht ins nächste Jahr verschieben.

Würde man die Wahlergebnisse aus Schleswig-Holstein eins zu eins auf die nächste Landtagswahl übertragen, käme Günthers Jamaika-Bündnis auf 52,8 und eine Ampel auf 58,8 Prozent. Für die alte blaue Ampel von SPD, Grünen und SSW wäre es mit 49,7 Prozent knapp. Welches Bündnis halten Sie zur nächsten Legislatur für wahrscheinlich?

Es ist alles offen. Jamaika kann sich nicht darauf verlassen, ohne größere Widerstände wiedergewählt zu werden. Die Ampelkoalition war schon beim vergangenen Mal möglich, zumindest rechnerisch. Nach den neuen Zahlen wäre auch eine neue Küstenkoalition möglich. Das heißt: Wahrscheinlich werden wir auch in Schleswig-Holstein erst nach der Wahl wirklich sagen können, wie eine Regierung aussieht. Ich erwarte nicht, dass die Grünen und die FDP, und auf die beiden kommt es an, vor der Wahl irgendwelche Optionen ausschließen.

Was bedeutet das für die Wählerinnen und Wähler?

Das ist keine gute Nachricht nach dem gestrigen Abend: Sie gehen zur Wahl und wissen nicht, was am Ende herauskommt. Und das ist ein Problem, weil Wahlen immer die Möglichkeit einer Richtungskontrolle geben sollten. Nun sind drei ganz unterschiedliche Konstellationen möglich, mit jeweils ganz eigenen Schwerpunkten. Das ist eine Folge der Zerfaserung des Parteiensystems.