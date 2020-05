Das müssen Sportbootfahrer beachten

Kiel

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sorgten in diesem Jahr für einen verspäteten Start der Sportbootsaison in Kiel. Angesichts der Lockerungen appelliert die Wasserschutzpolizei (WSP) an Sportbootfahrer, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. Dazu gehöre auch, die Abstands- und Hygieneregeln weiterhin konsequent einzuhalten, damit die Infektionszahlen nicht wieder steigen.

"Daneben ist es der Wasserschutzpolizei erneut ein wichtiges Anliegen, auf die geltenden Promille-Vorschriften hinzuweisen", teilte die Behörde am Dienstag mit. Grundsätzlich gelte für jeden Schiffsführer und aktive Besatzungsmitglieder auf See- und Binnenschifffahrtsstraßen sowie im deutschen Küstenmeer die 0,5 Promille-Grenze. Dies betreffe das Führen von See- und Binnenschiffen, Sportbooten aller Art sowie Wassermotorrädern, Kite- und Segelsurfern. An Bord eines Sportbootes müssten zudem Rettungswesten von allen Personen getragen werden.

Was außerdem für Sportbootfahrer in Schleswig-Holstein wichtig ist

Fahren auf der rechten Fahrwasserseite und Meiden der Kanalzufahrt. Die Beanstandungsquote im Jahr 2019 lag nach Angaben der Wasserschutzpolizei bei 34 Prozent.

bei 34 Prozent. Kein Alkohol und keine Drogen an Bord. "Die festgestellten 15 Fälle in 2019 sind 15 Fälle zu viel", so die Behörde.

an Bord. "Die festgestellten 15 Fälle in 2019 sind 15 Fälle zu viel", so die Behörde. Sichere Geschwindigkeit sei die erlaubte Geschwindigkeit. "Leider registrierten wir in 2019 eine deutliche Zunahme der Ahndungen durch Unkenntnis der Regeln beziehungsweise eine bewusste Missachtung."

Taucher brauchen Abstand. Für 2020 seien keine Sperrgebiete eingerichtet worden. Bei Aktionen der Kampfmittelräumung würden diese durch die Wasserschutzpolizei abgesichert.

"Die Kieler Förde ist mit seiner Vielzahl von Schiffsbewegungen durch den Nord-Ostsee-Kanal und zu den Kieler Häfen ein enges Fahrwasser, bei dem die Wassertiefen den Handels- und Fährschiffen nur eine geringe Manövrier- und Ausweichmöglichkeit bieten", teilte die Wasserschutzpolizei weiter mit. Bei Verstößen gegen die geltenden Regeln werde man konsequent einschreiten.

Insbesondere an den bevorstehenden Feiertagen werde die Wasserschutzpolizei ein besonderes Augenmerk auf den Sportboot- und übrigen Schiffsverkehr richten.

