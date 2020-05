Fitnessstudios in Kiel dürfen öffnen - aber wie?

Wie soll das gehen? Das fragen sich die meisten Fitnessstudio-Betreiber in Kiel und Schleswig-Holstein derzeit. Zwar gibt es den von der Politik angekündigten Neustart am 18. Mai. Doch was sie vorbereiten sollen, wissen sie nicht. So mischen sich in viel Optimismus auch weiterhin viele Fragezeichen.