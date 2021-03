Kiel

Der bekannte Zukunftsforscher Matthias Horx schreibt in seinem kürzlich erschienenen Buch „Die Welt nach Corona“: „Eine Krise ist eine Dissonanz zwischen den inneren Erwartungsmustern einer Gesellschaft und den äußeren Bedingungen ihrer Existenz.“ Und sie werde erst überwunden sein, so Horx weiter, wenn daraus neue Gleichgewichte entstehen und „wir gelernt haben, die entstehende Welt mit den Augen der Zukunft zu sehen“. Dieser Welt widmen sich er und viele weitere Wissenschaftler in einer Studie, die alle Bereiche des Lebens einbezieht – von der Arbeit über die Freizeit bis hin zum Wohnen, Essen und Reisen. Dabei wird deutlich: Die Corona-Krise erfindet die Welt nicht neu, wirkt allerdings für viele Entwicklungen, die sich schon vor der Pandemie abgezeichnet hatten, als Verstärker.

Was wäre wenn? So lebt Familie Muster:

Familie Muster – Vater Peter, Mutter Sandra, Tochter Jessica, Sohn Hannes – lebt bereits in dieser Zukunft. Diese Familie gibt es deshalb nicht wirklich, es ist eine, nun ja, Musterfamilie. Ihr Leben basiert auf den Prognosen des Frankfurter Zukunftsinstituts, dem auch Horx angehört, und steht somit, falls die Forscher recht behalten, stellvertretend für eine Familie in den 2020er-Jahren.

Tochter Jessica: Von den Helden der Krise geprägt

Als die Pandemie ausbrach, war Jessica gerade ein Teenager. Sie sah, wie Pflegerinnen zu Heldinnen wurden – und wie Menschen auf Balkonen standen und für sie klatschten. Als nach der Krise das Gehalt für Pflegekräfte um zehn Prozent angehoben und die Arbeitszeit gleichzeitig um ein Zehntel reduziert wurde, war für Jessica endgültig klar: Ich will Krankenpflegerin werden. Mittlerweile hat sie eine Ausbildung in einem Krankenhaus begonnen und sieht täglich, wie sich die Gesundheitsökonomie des Landes verändert hat. Jedes zehnte Bett ist mittlerweile frei, auch Materialien werden bevorratet, um auf Krisenzeiten besser als zu Beginn der Corona-Krise reagieren zu können. Unternehmen, die in Deutschland forschen und produzieren, werden nun von Krankenkassen belohnt.

Spieleabend trotz hunderter Kilometer Entfernung

Nach Feierabend trifft sich Jessica mit ihrer Freundin Julia aus Kindertagen. Sie ist für ihr Architektur-Studium von Kiel nach München gezogen, doch ein Spieleabend via Zoom ist seit der Pandemie genauso normal wie ein gemeinsames Konzert als Livestream. Die Sub- und Hochkultur hat Einzug ins private Heim genommen. In den Spielpausen erzählt Julia ihr von den neuesten Trends der Architektur, wie etwa vom modularen Bauen, das gerade sehr an Bedeutung gewinnt: weil diese Art des Bauens schneller und außerhalb der Baustelle möglich ist und damit weniger Störungen und Schäden für die Umgebung und die Umwelt bedeutet. Das hochwertige Fertighaus wird zum Standard.

Ob sich Jessica ihren Traum vom Eigenheim auch eines Tages erfüllen kann? Die Chancen stehen für sie als Pflegerin nun jedenfalls besser als vor der Pandemie.

Sohn Hannes: Hier lernen alle digital

Hannes ist vier Jahre jünger als seine Schwester und nun in der Oberstufe des Gymnasiums angekommen. Seine Schule ist kaum wiederzuerkennen im Vergleich zu vor der Krise: Tablets gehören zur Standardausstattung, Glasfaserkabel und Whiteboards ebenso. Die enorme staatliche Budgeterhöhung für die Bildung, die nach der Pandemie den Einrichtungen zur Verfügung gestellt wurde, hat seine Schule gut genutzt, findet Hannes. Es gibt mittlerweile Unterrichtsschwerpunkte wie Achtsamkeit und gewaltfreie Kommunikation, doch heute stand in Geografie etwas anderes auf dem Plan – die lebenswerte Stadt: Es wurde über die neue Baumstrategie der Stadt Kiel debattiert, die sich nach der Pandemie an Mailand ein Beispiel nahm, wo bis zum Jahr 2030 drei Millionen neue Bäume gepflanzt werden sollen. Denn die Corona-Krise war nicht nur ein Treiber einer neuen Stadtflucht, sondern führte den Städtern auch vor Augen, wie stark die Lebensqualität der Städte durch ihre Mobilität beeinflusst wird. Während der Pandemie war der Himmel plötzlich frei von Kondensstreifen, die Luft sauberer, der brausende Lärm der Stadt auf ein Minimum reduziert. So sollte es möglichst immer sein, fand Hannes’ Klasse. Das, was diese neue Lebensqualität beeinträchtigt, sollte deshalb umgehend bekämpft werden, meinen die Schülerinnen und Schüler. Die Stadt Kiel war aus ihrer Sicht zwar vorsichtiger als die Stadt Bogotá, die während der Krise 76 Kilometer temporäre Radwege anlegte, um den täglichen Ansturm auf Busse und Bahnen zu verringern und die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Aber dem Ziel, eine Fahrradstadt zu werden, ist Kiel nach der Krise sehr viel näher gekommen.

Nach Schulschluss lernt Hannes jetzt Chinesisch mit einer Sprach-App, sein Kumpel Ben nimmt Nachhilfe per Twitter-Thread, und seine Cousine Melanie guckt Uni-Vorträge im Facebook-Livestream – offene Bildungsformate sind nach der Pandemie zum Normalfall geworden. Für Hannes und viele seiner Generation ist die Grenze zwischen Lernen und Freizeitbeschäftigung verschwunden.

Vater Peter: Mehr Zeit für die Familie

Den Fleiß seines Sohnes bewundert Peter. Er selbst steht neuerdings meist in der Küche, wenn sein Sohn von der Schule kommt. Als Mittfünfziger hat er in der Corona-Krise drei Dinge gelernt: Brot kann man auch selber backen. Arbeiten kann man von zu Hause aus. Und für zweistündige Meetings muss man nicht vier Stunden im Flugzeug sitzen, sondern nur eine Zoom-Konferenz starten. Drei Tage pro Woche arbeitet der IT-Berater nun im Homeoffice.

In der Krise war er zudem Teil der Revolution der Esskultur und Renaissance des Kochens. Während 2019 noch der Außer-Haus-Markt boomte und die Gastronomie erstmals mehr neue Immobilienflächen angemietet hatte als der Textileinzelhandel, kochten im Lockdown viele wieder selbst – und blieben dabei. So auch Peter. Auf seinen vielen Geschäftsreisen war er von klassischen Mahlzeiten auf Ad-hoc-Ernährung umgestiegen – nun die radikale Kehrtwende. Die Lebensmittel lässt er sich vermehrt über Lieferdienste bringen, auch diese Möglichkeit hat er erst in der Krise für sich entdeckt. Bezahlt wird natürlich kontaktlos, wie auch im Bus oder im Parkhaus. Das Virus war auch in dieser Hinsicht ein Antreiber: Denn während vieles davon in anderen Gesellschaften schon möglich war, desinfizierten sich die Deutschen die Hände – und zahlten dann bar.

Mutter Sandra: Das Internet zunutze gemacht

Endlich darf Sandra wieder arbeiten. An die Zeit, in der ihre Boutique geschlossen war, denkt sie nur ungern zurück. Und doch hatte die Phase zwei Vorteile: In der Not katapultierte Sandra ihren Laden ins digitale Zeitalter. Was mit „Click & Collect“ begann, ist heute ein Kleidungsgeschäft auf allen Kanälen: Stilberatung via Whatsapp, Kollektionsverkäufe auf Instagram, Terminvereinbarung über Facebook. Der zweite Vorteil: Die Krise schulte den Blick der Menschen für ihre Umgebung und löste eine neue Wertschätzung für den lokalen Handel aus. Dies spülte Sandra nach dem letzten Lockdown neue Kunden in den Laden. Wer etwas übers Internet bei ihr bestellt, erhält es binnen eines Tages via Fahrradkurier.

Weil das Geschäft nun floriert, ist zwar mehr Geld in der Reisekasse der Familie Muster – ausgegeben wird es aber nicht mehr für Pauschalurlaub, sondern vor allem für Ferien in der Region oder für Reiseziele, die neue Erfahrungen und positive Emotionen versprechen. Oder die Musters bleiben gleich zu Hause: Denn dort ist es jetzt nicht nur aufgeräumter, organisierter und komfortabler, sondern die eigenen vier Wände sind auch ein Ort der Gemeinschaft geworden, ein Ort, der zu Museen, Konzertsälen, Sehenswürdigkeiten überall auf der Welt werden kann – nur mit dem Laptop auf dem Schoß. Und ziemlich klimaschonend.