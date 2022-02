Kiel

Ein Streit über Verpflegungskosten von Kita-Kindern in Lübeck wirft die Frage auf, welcher Preis für ihr Essen angemessen ist. Laut Landeselternvertretung haben auch andere Träger aufgeschlagen. Was Familien durch den Deckel für Kita-Beiträge sparen, mache das teilweise zunichte.

In Lübeck soll das Essen für Kinder künftig pro Monat doppelt so viel kosten wie vorher: Statt 52,25 Euro will die Stadt 106,40 Euro kassieren. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) begründet das mit der Kita-Reform des Landes, die seinen Haushalt mit über sechs Millionen Euro mehr belastet habe. Das sorgt für Entrüstung im Landtag: „Keinerlei Verständnis“ zeigt die kitapolitische Sprecherin der FDP, Anita Klahn. Ihr CDU-Pendant Katja Rathje-Hoffmann nennt das Vorgehen „dreist“. Für Alleinerziehende und Familien mit geringem Einkommen sei so ein Preisanstieg kaum zu stemmen.

Ministerium: Lübeck konterkariert Reformziel des Landes

„Eine solche Erhöhung konterkariert das Reformziel des Landes, Familien zu entlasten“, so ein Sprecher des Sozialministeriums. Lübecks Argumentation sei nicht schlüssig. Die Stadt erhalte 9,9 Millionen Euro mehr Landesmittel als zuvor. Zudem liege noch keine vollständige Überleitungsbilanz vor, die die Auswirkungen der Reform auf den Haushalt belege.

Andere Fälle „in der Form“ sind dem Ministerium nicht bekannt. Jedoch sah sich das Haus schon im Frühjahr 2021 dazu gezwungen, alle Kommunen darauf hinzuweisen, dass die Reform an den gesetzlichen Regeln zu den Verpflegungskosten nichts ändere und mahnte zu „angemessenen“ Beiträgen.

„So frech wie Lübeck hat noch keine Kommune versucht, den Gebühren-Deckel zu umgehen“, sagt Antje Gerbener vom Vorstand der Landeselternvertretung der Kitas. „Viele Träger verlangen aber 10 bis 20 Euro pro Monat für die Verpflegung mehr.“ Das habe eine Umfrage mit 3200 Teilnehmern aus dem November gezeigt. 47 Prozent der Befragten berichteten von Verteuerungen, besonders viele in den Kreisen Segeberg und Stormarn.

Die Mutter nennt ein Beispiel einer Kita in Nordfriesland: „Dort hat das Mittagessen vor zwei Jahren noch 2,80 Euro gekostet. 2021 war der Preis schon bei 3,50 Euro, jetzt sind es 3,80 Euro.“ Im Monat mache das rund 80 Euro. Das sei viel zu teuer. Großfamilien würden besonders hart getroffen. Gerbener sitzt auch dem Verband kinderreicher Familien vor.

Kann Essen für ein Kind mehr kosten als für einen Soldaten?

Sie zieht einen Vergleich zum Bundeswehrsatz von 3,47 Euro für ein Mittagessen. Es sei schon seltsam, wenn Kommunen für ein Kleinkind mehr veranschlagten als für einen ausgewachsenen Soldaten berechnet werde. Nach Ansicht von Birte Pauls (SPD) sollten Kitas den Wert von drei Euro möglichst nicht überschreiten.

Kiel hat das Essensgeld zuletzt 2015 von 28 Euro wegen höherer Lebensmittelkosten auf 40 Euro erhöht. In Neumünster zahlen Eltern 46 Euro, die Stadt arbeitet aber an einem neuen Konzept, weil die Beiträge nicht ausreichten.

Gerbener fordert einen landesweiten Kostendeckel für die Verpflegung. Auch CDU-Frau Rathje-Hoffmann würde einen Höchstsatz gut finden. Die Obergrenze müsste aber nicht unbedingt das Land vorgeben, Kreise und Städte könnten sie sich selbst setzen. „Ein Höchstsatz für die Verpflegung als Teil der Elternbeiträge wäre möglich und aus meiner Sicht auch sinnvoll“, sagt Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben. Bedenken dagegen hat Klahn. Träger könnten dann den Höchstsatz ausschöpfen und mögliche Einsparungen in den Hintergrund geraten.