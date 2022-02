Kiel

„Energie muss bezahlbar bleiben“: Umwelt-Staatssekretär Tobias Goldschmidt (Grüne) ist mit seinem Interview in unserer Zeitung zur Energiepolitik und der Kritik an einem Flüssiggas-Terminal in Brunsbüttel auf großen Widerstand gestoßen. Vor allem bei den Koalitionspartnern war das Murren am Donnerstag laut vernehmbar. Als erstes meldete sich eine empörte FDP zu Wort.

„Auch für Staatssekretäre gilt der Koalitionsvertrag, auch wenn sie sich schon als Minister in der kommenden Wahlperiode sehen“, sagte der Dithmarscher FDP-Landtagsabgeordnete Oliver Kumbartzky angesäuert. Ginge es nach den Grünen, soll Goldschmidt in der kommenden Legislatur Nachfolger des amtierenden Umweltministers Jan Philipp Albrecht werden, der zur Heinrich-Böll-Stiftung nach Berlin wechselt.

Im Jamaika-Koalitionsvertrag habe man vereinbart, dass Brunsbüttel ein LNG-Terminal bekommen soll, erinnerte Kumbartzky. „Es ist daher befremdlich, dass ein Staatssekretär einerseits den Nutzen eines solchen Terminals infrage stellt, andererseits aber zugeben muss, dass wir auf ein solches Terminal angewiesen sind.“

Zu den steigenden Energiepreisen habe sich Goldschmidt dagegen „leider nur sehr vage“ geäußert: Der zusätzliche Bau von Windrädern, von dem der Staatssekretär spreche, sei jedenfalls keine geeignete Option für eine schnelle Erleichterung. Der FDP-Mann forderte eine Erhöhung der Pendlerpauschale. „Außerdem müssen wir dringend über temporäre und ebenso dauerhafte Senkungen von Energiesteuern sprechen.“

CDU fordert Goldschmidt zur Disziplin auf

Auch Lukas Kilian, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, verwies Goldschmidt in die Schranken. „Das LNG-Terminal ist nicht nur für Brunsbüttel selbst ein wichtiger Baustein und Garant für hochqualifizierte Arbeitsplätze vor Ort, sondern auch für Schleswig-Holstein“, sagte er. „Und darüber hinaus ist es von großer Bedeutung, sich unabhängig vom russischen Gas aufzustellen.“ Nur mit einem solchen Terminal und dem dazu gehörenden Know-how werde Schleswig-Holstein das Projekt zum Multi-Energie-Terminal entwickeln können. „Dies dient auch dem Klimaschutz“, sagte Kilian. Für die Union sei klar, dass Schleswig-Holstein den eingeschlagenen Kurs halten müsse. „Fan muss Herr Goldschmidt nicht werden. Die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen reicht.“

Goldschmidt hatte im KN-Interview Verständnis dafür geäußert, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) „aus geopolitischen Gründen“ über ein solches Terminal nachdenke. „Aber als Klimapolitiker hier im Land können Sie von mir nicht erwarten, dass ich ein großer Fan des Projektes bin.“

Beißende Kritik von SPD-Spitzenkandidat Losse-Müller

Aus Sicht der SPD allerdings wird an dieser Stelle „das Auseinanderklaffen von Wunsch und Wirklichkeit grüner Politik besonders deutlich“, stellte der Spitzenkandidat zur Landtagswahl, Thomas Losse-Müller, fest. Er war selbst lange Jahre Mitglied der Öko-Partei. „Das Terminal ist wichtig, weil wir uns damit von Gaslieferungen aus Russland unabhängiger machen.“ Die vergangenen Monate hätten doch die geostrategische Notwendigkeit klar gezeigt. „Ich finde es problematisch, dass sich ein Vertreter der Landesregierung um diese Aussage drückt.“

Im Übrigen klinge Goldschmidt so, als wäre die Politik der vergangenen fünf Jahre einfach bloß fortzuschreiben, monierte Losse-Müller. „Das wird aber nicht reichen.“ Auch werde nicht klar, wie die Grünen die Klimaneutralität bis 2035, immerhin ein selbst auferlegtes Ziel, erreichen wollten. Der eigentliche Grund für diese Leerstelle liege beim Koalitionspartner. „Die CDU bremst beim Klimaschutz, und die Grünen trauen sich nicht, das klar auszusprechen. Erschwerend kommt hinzu, dass ihren Ideen die soziale Komponente fehlt, ohne die ein gerechter Klimaschutz aber nicht geht.“

Unterdessen wies Stefan Lange, Landeschef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion MIT, am Donnerstag darauf hin, dass die Energiepreise in diesem Winter um bis zu 40 Prozent gestiegen seien. „Diese Preisexplosion trifft allen voran Haushalte mit geringem Einkommen, aber auch die breite Mittelschicht sowie die Unternehmen und Kommunen stark. In dieser Extremlage muss die Politik eingreifen.“ Das allerdings hatte der Grünen-Staatssekretär Goldschmidt ähnlich formuliert. Der Markt allein könne es jedenfalls nicht richten.