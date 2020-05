Norderstedter CDU ist in Schockstarre

Kiel

Vor allem in Norderstedt, wo der Spitzenpolitiker viele Jahre Oberbürgermeister war, befinden sich viele Mitglieder in Schockstarre. " Hans-Joachim Grote genießt in der Region höchstes Ansehen und ist bei uns auch weiterhin ein gern gesehener Gast", versicherte der Bundestagsabgeordnete Gero Storjohann. Sobald es die Corona-Krise zulasse, werde man den Parteifreund „gebührend verabschieden und ehren“. Norderstedt sei in seinem Bundestagswahlkreis ein wichtiger Anker, sagte Storjohann. "Deshalb hoffe ich, dass wir Grote auch weiter mit seinem Rat einbinden können."

Grote weiterhin willkommen

Peter Holle, Fraktionschef in der Stadtvertretung Norderstedt, wurde deutlicher. Wie sich Ministerpräsident Daniel Günther in den vergangenen Tagen gegenüber seinem ehemaligen Minister geäußert habe, sei inakzeptabel. "Es schadet Grotes Ansehen, und das hat er nicht verdient. Es schadet aber auch der CDU, der Jamaika-Koalition und uns als Norderstedtern. Hier bei uns ist Grote noch immer ein Aushängeschild." Holle gehört zu den langjährigen Weggefährten Grotes. "Hohe Ämter sind in der Politik immer Schleudersitze. Das war auch ihm klar. Aber wir werden ihn gewiss nicht in der Versenkung verschwinden lassen."

Die Norderstedter Landtagsabgeordnete Katja Rathje-Hoffmann, CDU-Fraktionsvize im Landtag und Chefin der Frauen-Union, äußerte sich betrübt. "Ich bin traurig, dass wir mit Hans-Joachim Grote einen guten Innenminister verlieren, der stets einen besonderen Schwerpunkt auf Kommunalpolitik legte." Bei Entscheidungen des Landes müssten Städte und Gemeinden mitgenommen werden. "Die Kommunen sind die Wiege der Politik, da werden Politiker gemacht. Das zu bedienen, verstand er sehr gut."

Entsprechend groß fiel das Bedauern beim Landes-Gemeindetag aus. "Wir hatten eine enge Zusammenarbeit", sagte Geschäftsführer Jörg Bülow. Das Ausscheiden des Ministers aus seinem Amt sei "außerordentlich schade".

In der gesamten Landes-CDU sei man über die Vorfälle alles andere als erfreut, sagte ein Insider am Donnerstag. "Das ist sogar relativ dramatisch. Grote galt in der Landesregierung als feste Burg und Beispiel absoluter Integrität." Sein väterlicher Habitus habe zu diesem Eindruck beigetragen. Hinter vorgehaltener Hand wies mancher jedoch auch auf den Rollenwechsel hin, der Grote offenbar zu schaffen gemacht habe. "In Norderstedt war er ein Patriarch – ein Kaiser, dessen Wort Gesetz war", sagte ein Parteifreund. Zur Zeit als Oberbürgermeister und Vizepräsident des deutschen Städte- und Gemeindebundes habe Grote sogar Zugang zur Kanzlerin gehabt. "In Kiel war er nur noch ein Fürst. In der Landespolitik wird man viel stärker hinterfragt. Das war er nicht gewohnt."

Kritik an Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU )

Was hinzu kam: Grote war zwar in der Landespartei bekannt, galt aber nie als volkstümlich. "Er genoss Respekt", hieß es. "Aber in die Parteistruktur, in den Landesvorstand hinein, war er zu wenig vernetzt." Auch habe er den Ruf gehabt, als Minister gern weiterhin selbstständig zu agieren. Das habe sich jetzt gerächt. Über den massiven Vorwurf des Ministerpräsidenten, wonach ihm sein Minister selbst nach direkter Nachfrage nicht die Wahrheit gesagt habe, schütteln viele den Kopf. Diesen Hans-Joachim Grote kenne man nicht. Er sei stets loyal und ehrlich. "Da man die genauen Hintergründe bis heute nicht kennt, sind einige auch von Daniel Günther enttäuscht", sagte ein Parteimitglied.

