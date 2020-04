Stegner fordert Akteneinsicht

Kiel

Fraktionschef Ralf Stegner sagte am Donnerstag KN-online, dass man das Dossier einsehen wolle, das Grote am 17. April nach der Landtagssitzung an Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) überreicht hatte. Das Papier enthielt laut Günther neben zahlreichen Presseartikeln eine mehrseitige persönliche Erklärung, in der Grote sein reines Gewissen zum Ausdruck brachte.

Drei Tage zuvor hatte es eine erste Unterredung zwischen dem Regierungschef und seinem Minister gegeben. Günther hatte Grote am späten Abend nach einer Kabinettssitzung Passagen aus einem Bericht der Kieler Staatsanwaltschaft vorgelesen: Grote soll demnach mit dem früheren Vize-Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft ( DPolG) Thomas Nommensen und dem KN-Redakteur Bastian Modrow persönlich-vertraulichen Schriftverkehr gepflegt haben. Grote habe verneint, so Günther. Gegen Nommensen wird seit August 2019 wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat ermittelt, bei einer Razzia wurde unter anderem ein Handy beschlagnahmt.

Stegner spricht von "Merkwürdigkeiten"

Stegner merkte am Donnerstag kritisch an, dass der Ministerpräsident Grotes persönliche Erklärung „ausgerechnet an Justizministerin Sabine-Sütterlin-Waack“ weitergeleitet habe – an die Politikerin also, die in dieser Woche Grotes Nachfolgerin auf dem Chefposten im Innenministerium geworden ist. Günther hatte am Mittwoch im Innen- und Rechtsausschuss gesagt, dass es „nicht viele Menschen“ gebe, mit denen er sich in einer solch vertraulichen Angelegenheit habe beraten können. Sütterlin-Waack zähle zu diesem engsten Kreis dazu. SPD-Fraktionschef Stegner sprach dagegen von „Merkwürdigkeiten der Staatsanwaltschaft, aber auch der neuen Ministerin“. Es gebe Aufklärungsbedarf. „Welche Rolle spielen eigentlich Staatsanwaltschaften de jure und de facto in der Landespolitik?“

"Welche Rolle spielt persönliche Integrität?"

Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Rocker-Affäre habe dieselbe Kieler Staatsanwaltschaft im Fall Nommensen, einem ausgewiesenen Kritiker an der Polizeiführung auch in der besagten Affäre, die Manipulation von Ermittlungsakten einräumen müssen. Stegner: „Was hat der Versuch Grotes, wieder für Ordnung in der Polizeiführung des Landes zu sorgen, mit diesem Vorgang zu tun und wieso setzt sich der Eindruck so fest, dass man diesen in den eigenen Reihen damit so alleine gelassen hat? Welche Rolle spielt in diesem Intrigenspiel eigentlich persönliche Integrität?“

Oberstaatsanwältin spricht von einem "bunten Strauß an Beteiligten"

Die Leitende Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Heß hatte dem Innen- und Rechtsausschuss gemeinsam mit Günther und Justiz-Staatssekretär Wilfried Hoops ( CDU) am Mittwoch Auskunft gegeben. Das Ermittlungsverfahren im Fall Nommensen sei nicht abgeschlossen, sagte sie, und sie glaube „persönlich, dass es noch einiges hervorbringen“ werde, weil es „einen bunten Strauß an Beteiligten“ gebe. Heß hatte am 5. März einen Bericht an die Landesregierung verfasst. Der ging zunächst ans Justizministerium, bevor er am 11. März bei Günther landete. Solche Berichterstattung in Strafsachen sei für die Staatsanwaltschaft nichts Besonderes, sagte sie. „Besonders wird es, wenn es um einen Minister geht.“ In den untersuchten Whatsapp-Verläufen war Grotes Name aufgetaucht.

Auswertung zunächst unvollständig

Allerdings sei die Chat-Auswertung zunächst unvollständig gewesen, so Heß. Sie habe sich deshalb „aus eigener Initiative“ nach einiger Zeit bei der Mitarbeiterin, die den Chat auswertete, nach weiteren Informationen erkundigt. In der Tat seien inzwischen weitere Dateien rekonstruiert worden und hätten wesentliche neue Erkenntnisse gebracht, sagte Heß vor dem Ausschuss. „Mir war klar, dass mein erster Bericht nicht vollständig war. Es war also ein Nachbericht erforderlich. Ich musste dem Justizministerium vollständig berichten.“ Günther erklärte, dieser zweite Bericht, den er am 21. April erhielt, habe Hinweise darauf enthalten, dass sich Grote im Chat auch über dienstliche Vorgänge geäußert habe.