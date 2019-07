Es wird heiß, aber mit Hitzerekorden ist im Norden am Donnerstag wohl nicht zu rechnen. In Schleswig-Holstein rechnet der DWD mit Temperaturen zwischen 33 und 35 Grad - noch weit entfernt vom Rekord im nördlichsten Bundesland aus dem Jahr 1992, als in Lübeck 38,0 Grad Celsius gemessen worden waren.