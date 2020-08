Mölln

Eine 9. Klasse mit 25 Schülern hatte in der vergangenen Woche auf einer Klassenfahrt Kontakt zu Schülern einer Düsseldorfer Schule. Mindestens drei der Düsseldorfer wurden im Nachhinein positiv auf das Coronavirus getestet. Nun muss der komplette Jahrgang der Gemeinschaftsschule Mölln in häusliche Isolation.

Die Schüler und zwei Lehrkräfte, die auf Klassenfahrt waren, zeigen derzeit keine Corona-Symptome. Sie müssen sich dennoch am Mittwoch einem Corona-Test unterziehen. Sofern alle Ergebnisse negativ ausfallen, können die übrigen 9. Klassen der Gemeinschaftsschule wieder zurück an die Schule. Die betroffene Klasse muss in jedem Fall bis 4. September 2020 in Quarantäne bleiben.

Gibt es ein positives Testergebnis, wird die gesamte Kohorte getestet. Sie besteht aus rund 160 Schülern der neunten Jahrgangsstufe - verteilt auf sieben Klassen. Da sich die Schüler des gleichen Jahrgangs in verschiedenen Kursen begegnen, bilden sie eine Kohorte.

Kontaktverfolgung gestaltet sich schwierig

Eine Kontaktverfolgung zwischen den Schülern aus Mölln und Düsseldorf gestaltet sich nach Angaben des Kreises Herzogtum Lauenburg schwierig, da die Jugendlichen sich untereinander allenfalls mit Vor- oder Spitznamen kennen. Das Ratzeburger Gesundheitsamt steht deshalb im Kontakt mit den Düsseldorfer Kollegen.

Die Jugendlichen und Erziehungsberechtigten der betroffenen Klasse werden durch das Gesundheitsamt informiert. Die anderen Klassen des Jahrganges erhalten zunächst eine Mitteilung der Schule über das weitere Vorgehen.

