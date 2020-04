Daniel Günther: "Polizei agiert mit Augenmaß"

Hamburg/Kiel

Zwar habe die Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen, dass auf überregionale touristische Ausflüge auch im Inland verzichtet werden solle, sagte Peter Tschentscher am Wochenende dem " Hamburger Abendblatt". Wichtig sei aber, dass die zu diesem Zweck durchgeführten Kontrollen mit Augenmaß erfolgen müssten. "Die in Einzelfällen erfolgten Kontrollen von Fußgängern und Radfahrern an den Hamburger Landesgrenzen sollen nicht fortgeführt werden", forderte er. Tschentscher sprach von "Kleinstaaterei".

Daniel Günther : Ströme zu Hotspots zum Erliegen gekommen

Laut Günther befinden sich die beiden Länderchefs in regelmäßigem Austausch. Es sei im Interesse der Länder, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Die Polizei mache einen „großartigen Job“, so Günther. „Touristische Ströme zu den Hotspots in unserem Land sind zum Erliegen gekommen. Das war das Ziel.“

Laut den Rückmeldungen, die er bekommen habe, reagierten die meisten Hamburger an den Verkehrskontrollen mit Verständnis und die Stimmung sei entspannt. Natürlich gebe es aber auch immer wieder Diskussionen darüber, ob die Maßnahmen in dieser Form angemessen seien. „Unsere Polizei macht das mit Augenmaß“, betonte er. Das habe er auch Tschentscher noch einmal versichert.

Die Hamburger ärgerten sich, weil die Polizei am Wochenende auch Spaziergänger und Radfahrer angehalten hatte. Am Stadtrand Hamburgs seien die Übergänge zu den Nachbargemeinden schließlich fließend. Auch dass das Einreiseverbot zu touristischen Zwecken nur einseitig gilt und die Schleswig-Holsteiner weiter in die Hansestadt kommen dürfen, sorgt für Unmut.

Polizei schickt Hunderte zurück

Die Landespolizei hat nach eigenen Angaben am Wochenende im Kreis Segeberg im Gebiet des Rader Forstes den Verkehr kontrolliert. Dort waren am Sonnabend und Sonntag mehr als 400 Autos, knapp 420 Radfahrer und rund 50 Fußgänger nach Hamburg zurückgeschickt worden. Im Kreis Pinneberg lag der Schwerpunkt laut einer Sprecherin auf dem Gebiet der Haseldorfer Marsch und Hetlinger Schanze, wo am Sonntag von 1065 Kontrollierten rund 490 abgewiesen wurden. Die Polizisten setzten auf Dialog, in der Regel hätten sich die Menschen einsichtig und kooperativ gezeigt.

Günther appellierte auch an die Schleswig-Holsteiner, nicht umgekehrt nach Hamburg zu fahren und dort touristische Infrastruktur zu nutzen. „Wir sollten jetzt möglichst kurze Wege machen. Wenn wir das in beide Richtung machen, dann wird es auch keinen Streit geben.“ Er glaubt nicht, dass die aktuelle Situation das Nachbarschaftsverhältnis nachhaltig beschädigen wird.

"Wenn wir den Menschen in Schleswig-Holstein sagen, dass sie möglichst zu Hause und für Bewegung an der frischen Luft in der näheren Umgebung bleiben sollen, um die Ansteckungsgefahr gering zu halten, dann wäre es kein guter Beitrag, wenn gleichzeitig viele Hamburger zu Ausflügen hierherkämen", sagt Vize-Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne). Es müsse irgendwo eine Trennlinie gezogen werden. Wenn die Coronakrise überwunden sei, seien die Hamburger natürlich wieder gerne gesehene Gäste.

SPD : Ausflüge ans Meer nein, Spaziergänge im Grenzbereich ja

Der SPD-Landtagsabgeordnete Kai Vogel aus Pinneberg ist mit den Regierungsvertretern insofern einer Meinung, was Tagesausflüge zu touristischen Hot Spots betrifft. Hier seien die Beschränkungen sinnvoll.

"Der gegenseitige, kleine Grenzverkehr zwischen den an Hamburg grenzenden Kreisen und der Hansestadt muss aber weiterhin problemlos möglich sein", so Vogel. "Ein Zurückweisen von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern aus Hamburg sollte nur dann geboten sein, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden und der Gesundheitsschutz gefährdet wird."

Spaziergänge, Jogging- oder Fahrradtouren im angrenzenden Bereich der Bundesländer sollen seiner Ansicht nach problemlos möglich sein. "Fahrten an die Nord- oder Ostsee müssen aber unterbleiben." Das vernünftige Miteinander zwischen den beiden Ländern dürfe nicht unter der Situation leiden.

