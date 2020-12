Nach Lockdown - So geht es ab dem 11. Januar in den Schulen in SH weiter

Wie geht es nach den Weihnachtsferien an den Schulen in Schleswig-Holstein weiter? Bildungsministerin Karin Prien (CDU) weiß das angesichts der ungewissen Pandemie-Lage auch nicht genau. Inzwischen hat sie den Schulleitern aber drei mögliche Szenarien in Aussicht gestellt.