Kiel

Die schleswig-holsteinische Landesregierung will an ihrem Corona-Lockerungskurs festhalten. Ab dem 19. März werden weitere Maßnahmen wegfallen. Bis zum 2. April lediglich die Maskenpflicht und in wenigen Bereichen die Testpflicht bestehen bleiben. Das verkündete Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bereits am Mittwoch.

Am Donnerstag treffen sich nun die Regierungschefs der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz. Auf der Tagesordnung der Ministerpräsidentenkonferenz stehen sowohl die Corona-Maßnahmen als auch die Situation der Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland. Nach der Konferenz will Günther sich über die Ergebnisse äußern.

Livestream: Daniel Günther zu den Ergebnissen der Ministerpräsidentenkonferenz

Verfolgen Sie die Pressekonferenz ab 17.45 Uhr im Livestream:

Maskenpflicht nur bis 2. April, Empfehlung bleibt darüber hinaus

Der Corona-Fahrplan lautet derzeit wie folgt: Ab dem 19. März sollen die Zugangskontrollen und Testpflichten in fast allen Bereichen fallen, die Maskenpflicht soll allerdings bis zum 2. April weiter bestehen bleiben. Danach sieht der Bund keine Maskenpflicht mehr vor.

Ohne entsprechenden Beschluss des Bundes hat das Land keine Kompetenzen, die Maskenpflicht weiter bestehen zu lassen. Daniel Günther erklärte am Mittwoch, dass die Landesregierung auch über den 2. April hinaus das Tragen einer Maske ausdrücklich empfehle.