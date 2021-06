Nach OVG-Urteil: Friesenhof-Affäre kann teuer werden

Kiel

Was die Betroffenen im Untersuchungsausschuss des Landtags erzählten, machte selbst hartgesottene Abgeordnete sprachlos: Jahrelang hatten demnach Mädchen und junge Frauen in den Dithmarscher Mädchenheimen „Friesenhof“ unter Freiheits- und Essensentzug, Strafsport und körperlicher wie psychischer Drangsalierung leiden müssen.

Betreiberin hat eine andere Meinung

Die Betreiberin Barbara J. sprach dagegen von „Grenzen setzender und konfrontativer Pädagogik“. 2015 hatte ihr die Heimaufsicht im Kieler Sozialministerium die Betriebserlaubnis entzogen, kurz darauf war Barbara J. bankrott. Doch sie legte Widerspruch ein. In dieser Woche gab ihr das Oberverwaltungsgericht Schleswig in letzter Instanz recht.

Bloßstellende Gruppensitzungen und Strafsport

„Objektive Anhaltspunkte für regelmäßige beziehungsweise wiederkehrende und nicht gerechtfertigte körperliche Gewaltanwendungen zum Nachteil der Bewohnerinnen, die einen strukturellen Ausgangspunkt haben könnten“, seien „nicht ersichtlich“, heißt es im Urteil des 3. Senats des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts vom 16. Juni (AZ: 3 LA 56/20). Es liegt unserer Redaktion vor.

War das Ministerium zu oberflächlich?

Das Ministerium habe die Tatsachen nicht ausreichend dokumentiert. Vieles spreche zwar dafür, dass im Friesenhof „strukturell kindeswohlgefährdendes“ und Grenzen überschreitendes Erziehungsverhalten praktiziert wurde. Als Beispiel nennen die Richter stundenlange, bloßstellende Gruppensitzungen, im Heimjargon „Aussitzen“ genannt. Auch weisen sie ausdrücklich auf Sport unter Außerachtlassung der körperlichen Leidensfähigkeit der jeweiligen Bewohnerinnen hin. Es sei aber nicht ersichtlich, dass die Heimaufsicht von der Betreiberin eine vollständige Abkehr von ihrer bisherigen pädagogischen Absicht gefordert, geschweige denn in Beratungsgesprächen mit ihr vereinbart habe.

Anwalt spricht von "Behördenwillkür"

Der Kieler Rechtsanwalt Trutz Graf Kerssenbrock vertritt Barbara J. und fühlt sich bestätigt. „Die Schließung des Friesenhofes war unverhältnismäßig“, sagt er. „Behördenwillkür hat eine Existenz zerstört.“ Seine Mandantin führe heute ein „jämmerliches Dasein“ und lebe von Hartz IV. „Durch dieses Urteil ist aber ein nicht unerheblicher Schadenersatz programmiert.“

Ministerium bedauert das Urteil

Ein Sprecher des Sozialministeriums bedauert dagegen den Ausgang des jahrelangen Verfahrens. „Die damalige Entscheidung des Ministeriums zum Widerruf der Betriebserlaubnis einer Einrichtung im Jahr 2015 erfolgte im Interesse des Wohls der Kinder und Jugendlichen und ist öffentlich und in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss intensiv erörtert worden.“

Sozialministerin Alheit geriet unter Druck

Der Fall brachte die damalige Sozialministerin Kristin Alheit (SPD) in Bedrängnis, weil ihrer Heimaufsicht schon länger Hinweise auf unzumutbare Zustände vorgelegen hatten. In unmittelbarer Konsequenz erhöhte sie die Personalstärke dieser Abteilung. Die Landesbürgerbeauftragte Samiah El Samadoni richtete auf Alheits Bitte eine Beschwerdestelle für Heimkinder ein.

Inzwischen gelten neue Gesetze

Bund und Länder haben inzwischen das Sozialgesetzbuch geändert, was zu einem besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen beitragen soll. „Die vorliegende Entscheidung des Gerichts bestärkt das Ministerium in der Auffassung, dass diese Änderungen einen wichtigen Beitrag leisten“, sagte der Ministeriumssprecher.