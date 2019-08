Wankendorf

Die deutsche Regierung nehme sehr großzügig Flüchtlinge auf – wissend um die eigene Geschichte vor 75 Jahren, erklärte Oliver Roland, Geschäftsführer der Ike und Berthold Roland-Stiftung, in seiner Laudatio am Donnerstag in Wankendorf. „Die Bundesregierung will helfen. Und dann? Dann lässt sie die Menschen,...