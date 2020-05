Schlachthof-Betrieb soll wieder laufen

Bad Bramstedt

Vion-Sprecher Karl-Heinz Steinkühler erklärte, die Lage werde noch geprüft. „Es kann durchaus sein, dass der Betrieb noch in dieser Woche wieder anläuft“, so Steinkühler. Der früheste Termin wäre Mittwoch. Entscheidend sei, ob genügend Arbeiter wieder zur Verfügung stünden.

Insgesamt hatten sich 132 Menschen im Zusammenhang mit dem Schlachthof angesteckt. 81 davon leben in der früheren Liliencron-Kaserne in Kellinghusen ( Kreis Steinburg), 51 im Raum Bad Bramstedt verteilt auf rund 20 private Wohnungen. Von den Segebergern waren 45 in den Betriebsablauf des Schlachthofes eingebunden, die übrigen hatten sich durch Kontakte zu diesen infiziert. Am vergangenen Wochenende waren keine Neuinfektionen mehr hinzugekommen, sodass sich die Lage mittlerweile beruhigt.

Weitere Quarantäne-Aufhebungen

Gestern waren noch 33 Menschen im Zusammenhang mit dem Bad Bramstedter Schlachthof mit dem Coronavirus infiziert. Auch wurden bereits in der vergangenen Woche Mitarbeiter aus der Quarantäne entlassen, sowohl im Kreis Segeberg als auch im Kreis Steinburg. Für diese Woche hat der Kreis Steinburg weitere Quarantäne-Aufhebungen angekündigt, der Kreis Segeberg machte dazu noch keine Angaben.

Die Schlachthofarbeiter sind bei dem Subunternehmen DSZ (Deutsche Schlacht- und Zerlegungs-GmbH) mit Sitz in Krefeld angestellt. Die Arbeiter werden auf Basis eines Werkvertrags an Vion ausgeliehen. Die DSZ steht wegen der Unterbringung der Arbeiter im Zentrum der Kritik. Vermutet wird, dass sich die Rumänen, Bulgaren und Albaner in der Kellinghusener Kaserne gegenseitig angesteckt haben und am Arbeitsplatz dann weitere Kollegen infizierten. In der früheren Kaserne nutzen die Bewohner Gemeinschaftsküchen und -bäder. Sie wohnen nach Angaben der DSZ in Zweibettzimmern. Ein Wachdienst kontrolliert die Einhaltung der Quarantäne-Auflagen. Das Betreten des früheren Bundeswehrgeländes ist verboten.

Test-Ergebnisse bei Sonac negativ

Auf dem Bad Bramstedter Schlachthofgelände ist auch das Unternehmen Sonac ansässig, das Blut und andere Nebenprodukte der Schlachtungen weiterverarbeitet. Dessen 38 Mitarbeiter waren ebenfalls auf Covid-19 getestet worden, die Ergebnisse waren alle negativ.