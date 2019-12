Nommensen tritt von seinen Ämtern zurück

Kiel

„Wir haben inzwischen seine elektronischen Medien zu einem kleinen Teil auswerten können“, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin Birgit Heß am Rande des Rechts- und Innenausschusses im Kieler Landtag, wo sie über die Ermittlungen berichtete. Die Analyse der Daten habe den Anfangsverdacht gegen Thomas Nommensen nicht nur erhärtet, es seien drei weitere Fälle hinzugekommen.

Es gebe Hinweise auf „relevante Indiskretionen“ zur Entlassung von Polizeianwärtern. Gemeint ist die Suspendierung von drei Polizeischülern, die 2018 in Malente alkoholisiert drei Jugendliche schikaniert hatten. Es gehe zudem um den Verdacht der unbefugten Weitergabe von Teilen des sogenannten Buß-Berichts und polizeiinterner Dokumente zur Entlassung eines als gefährlich eingestuften Straftäters.

Mit Rücktritt will Nommensen Schaden von Gewerkschaft abwenden

Thomas Nommensen hat die Vorwürfe bestritten, reagierte aber am Mittwoch mit dem Rücktritt von all seinen Gewerkschaftsämtern bei der Deutschen Polizeigewerkschaft ( DPolG). Neben dem Vize-Vorsitz betrifft das seine Funktion als Pressesprecher sowie als Kreisverbandsvorsitzender im Bereich Lübeck-Ostholstein.

„Ich tue dies insbesondere, um Schaden von der DPolG, einer kritischen Polizeigewerkschaft und engagierten Mitarbeitervertretung für die Kolleginnen und Kollegen der Landespolizei Schleswig-Holstein, abzuwenden“, teilte er mit.

Das sei ein „herber Schlag“ für die Gewerkschaft, so Landeschef Torsten Gronau. Die DPolG akzeptiere aber die Entscheidung Nommensens.

Ermittler werteten Handy aus

Nach Informationen von KN-online konnten die Ermittler Chatverläufe vom Smartphone des Beschuldigten auslesen. Eine in der DPolG sichergestellte Festplatte, die bis zu einer Entscheidung des Landgerichts noch nicht ausgewertet werden darf, befinde sich versiegelt in einem Tresor der Staatsanwaltschaft, so Heß.

Das Landgericht hatte entschieden, dass die Razzia in den Räumen der Gewerkschaft nicht verhältnismäßig war. Die Staatsanwaltschaft möchte die beschlagnahmten Daten dennoch auswerten, weil sie darauf Beweise vermutet, die für die Untersuchung des Sachverhalts von Bedeutung sein könnten.

Zu diesem Streitpunkt und den Umständen der Razzia mussten sie, ihr Kollege Henning Hadeler und Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU) sich im Ausschuss kritische Fragen, vor allem von SPD und FDP, gefallen lassen.

Durchsuchung bei Nommensen war im August 2019

Nommensens Wohnräume und seine Arbeitsplätze bei der Lübecker Polizei und der Gewerkschaft waren im August 2019 durchsucht worden. Ihm wird vorgeworfen, Informationen über eine Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Lübeck und über einen Polizeischüler, der mit Hakenkreuzbinde fotografiert wurde, weitergegeben zu haben. In diesem Fall habe sich der Anfangsverdacht erhärtet, so Heß.

Nommensens Anwalt Michael Gubitz hatte Anfang November Verfassungsbeschwerde gegen die Durchsuchung bei seinem Mandanten eingelegt. Diese liege ihr nicht vor, betonte Heß.

Polizei-Pastor las heimlich Whatsapp-Unterhaltung mit

Wie berichtet, hatte der evangelische Polizei-Pastor Volker S. während der Amtseinführung des Kieler Polizeichefs eine Whatsapp-Unterhaltung zwischen Nommensen und einem Reporter der Kieler Nachrichten heimlich mitgelesen. Weil ihm der Austausch mit Emojis auffiel und er einen hämischen Kommentar Nommensens über den Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium, Torsten Holleck, erkannt zu haben glaubte, wandte er sich später mit seiner Beobachtung an die Polizeiführung. Die lud den Pastor vor. Dessen Zeugenaussage untermauerte nach Ansicht der Ermittler den Verdacht, dass der Gewerkschafter Informationen an die Presse weitergab, und war ein Auslöser für die umstrittene Durchsuchung von Nommensens Büro und Privatwohnung. Tatvorwurf: Geheimnisverrat.

