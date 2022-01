Kiel

Nachdem die Corona-Fallzahl unter Schülerinnen und Schülern am Montag nach den Ferien mit 1726 positiven PCR-Tests einen Rekordwert erreichte, sind die Werte an den folgenden Tagen deutlich gesunken. Sie haben sich bei um die 500 neuen Fälle pro Tag eingependelt. Das zeigt das Schuldashboard des Bildungsministeriums. Damit liegen die Zahlen allerdings immer noch mehr als doppelt so hoch als Mitte Dezember, bevor die Omikronwelle voll in Schleswig-Holstein einschlug.

„Es war und ist die richtige Entscheidung, die Schulen mit verstärkten Hygienemaßnahmen im Präsenzbetrieb zu öffnen“, bilanziert Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte seien vergleichsweise geringer am Infektionsgeschehen beteiligt als die Gesamtbevölkerung. Die hohen Zahlen am Montag erklärte sie mit den Nachmeldungen von Positivfällen der Gesundheitsämter an Schulen, die sich seit dem 22. Dezember angesammelt hatten.

Kieler Schulräte sprechen von „reibungslosem Start“

„Viele Lehrerinnen und Lehrer fürchten wegen des steilen Anstiegs der Infektionszahlen um ihre und die Gesundheit ihrer Schülerinnen und Schüler. Die Testungen seit Schulbeginn zeigen, dass diese Furcht nicht unbegründet ist“, sagt die Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Astrid Henke. Landesweit bekamen 182 Lehrkräfte zwischen Montag und Donnerstag ein positives PCR-Testergebnis. Die Rückmeldungen aus den Schulen seien sehr gemischt gewesen. „Mancherorts läuft es fast normal, anderenorts gibt es schon größere Probleme mit Infektionen und Quarantäne.“ Die höchsten Infektionszahlen registrierten Schulen in Pinneberg, Stormarn und Lübeck.

Die Kieler Schulräte Jan Stargardt und Bettina Becker sprachen im städtischen Schulausschuss von einem „reibungslosen Start“ bei hohen Zahlen. Es habe keine Meldung gegeben, dass eine übermäßige Zahl an Lehrkräften erkrankt sei. In der Landeshauptstadt waren von Montag bis Donnerstag bei 330 Schülerinnen und Schülern sowie 15 Lehrkräften eine Infektion festgestellt worden. Ganz geschlossen werden musste im Land keine Schule. Am Freitag war in Kiel und im Kreis Plön jeweils ein Standort beeinträchtigt, im Kreis Rendsburg-Eckernförde waren es zwei. Das heißt, einzelne Klassen oder Kohorten mussten dort in Quarantäne.

GEW fordert tägliche Schnelltests

Zwar trete die GEW wie das Ministerium für eine Beibehaltung des Präsenzunterrichts ein, aber nicht um jeden Preis, sagte Henke. Das Bildungsministerium habe die Hürden für den Wechsel vom Präsenz- in den Distanzunterricht viel zu hoch geschraubt. „Wir dürfen damit nicht solange warten, bis ein Drittel der Lehrkräfte oder die Hälfte der Schülerinnen und Schüler fehlen.“

Eine Grundschullehrerin habe ihr geschildert, dass in ihrer ersten Klasse am Dienstag beim morgendlichen Test zuerst nur ein Kind positiv getestet wurde, im Laufe der Woche aber fünf weitere hinzukamen, bis die ganze Klasse in Quarantäne geschickt wurde. Henke fordert daher für einen sicheren Schulbetrieb tägliche Schnelltests.

Neue Quarantäneregeln für Schulen Ab Montag gelten laut Bildungsministerium neue Quarantäneregeln: Tritt in Schulen ein Coronafall auf, der durch einen PCR-Test bestätigt wird, besteht für den Rest der Klasse keine Absonderungspflicht – auch nicht für den direkten Sitznachbarn. Das sei dank Schutzkonzept mit Maskenpflicht und serieller Testung nicht nötig. Ausnahmen sind möglich, wenn zum Beispiel Schutzmaßnahmen nicht eingehalten wurden. Die betroffene Lerngruppe soll in einem Schreiben über den Fall informiert werden. Infizierte Schüler oder Lehrer müssen für sieben Tage in Quarantäne. Geboosterte, frisch doppelt Geimpfte, Genesene mit Impfschutz oder frisch Genesene müssen auch dann nicht in Quarantäne, wenn der Kontakt zu einer infizierten Person außerhalb der Schule erfolgt sei – zum Beispiel beim nachmittäglichen Spielen.

Das Land hat gerade einen zusätzlichen Abstrich pro Woche eingeführt, statt zweimal müssen sich nun alle Kinder dreimal testen. Die Frequenz will das Ministerium beibehalten.

Insgesamt wurden diese Woche 561.022 Schnelltests in den Schulen durchgeführt, davon fielen 1848 unter den Kindern und 100 bei Lehrkräften positiv aus. Die Betroffenen müssen sich danach in Isolation begeben und abwarten, ob ein PCR-Test das Ergebnis bestätigt.