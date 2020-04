Das sagt Grote zu Günthers Vorwürfen

Kiel

"Ich hatte es nie nötig, mich zum Ende meiner, wie ich finde, erfolgreichen beruflichen Karriere irgendwelcher Konspirationen zu bedienen. Vor allen Dingen, warum sollte ich das machen?", heißt es in der Erklärung des Ex-Ministers, der am Dienstag nach einem Gespräch mit Ministerpräsident Daniel Günther seinen Rücktritt eingereicht hatte. Günther wiederum hatte am Mittwoch vor dem Innen- und Rechtsausschuss zur Begründung der Trennung von Grote gesagt, dieser habe ihm gegenüber bezüglich der Kontakte zu einem Reporter der Kieler Nachrichten und einem Polizeibeamten die Unwahrheit gesagt.

Grote war am Dienstag überraschend zurückgetreten. Hintergrund des Rücktritts sind Kontakte des Innenministers mit dem KN-Reporter Bastian Modrow, der die Rocker-Affäre bei der Landespolizei aufgedeckt hatte, und zu Thomas Nommensen, dem früheren Landesvize der Deutschen Polizeigewerkschaft, gegen den strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts des Geheimnisverrats laufen.

Anzeige

Hans-Joachim Grote : Ich sage meine Meinung immer offen und klar

"Ich bin enttäuscht und emotional sehr betroffen über die neuesten Aussagen, zumindest über das, was mir berichtet wird", schreibt Grote in seiner Erklärung. Er habe neue Strukturen in der Polizei eingefordert und umgesetzt sowie mit dem Sonderermittler in der Rocker-Affäre, Klaus Buß, eine schonungslose Analyse der Vergangenheit vornehmen lassen. "All das habe ich mit großer öffentlicher Begleitung, zum Teil unterstützend und zum Teil äußerst kritisch, durchgeführt und verantwortet. Ich sage meine Meinung immer offen und klar; manchmal auch nicht zu jedermanns Freude", so Grote weiter.

Weitere KN+ Artikel

"Professionelle Zusammenarbeit mit KN-Reporter"

"Ich habe mit Herrn Modrow und Herrn Nommensen eine professionelle Zusammenarbeit gehabt, wie ich es in gleicher Weise auch mit anderen Journalistinnen und Journalisten habe", erklärt Grote. Gleiches gelte genauso für die Mitglieder des Personalrates und aller Gewerkschaften. "Es gibt Dinge, die ganz offiziell ausgetauscht werden und natürlich finden auch erklärende Hintergrundgespräche statt, dabei geht es aber nie um vertrauliche Informationsweitergabe."

Lesen Sie auch einen Kommentar von Bodo Stade zum Rücktritt von Innenminister Grote

Grote: Ich bin zutiefst betroffen

Er sei seit 35 Jahren in Führungsverantwortung und wisse "sehr wohl, mich angemessen in solchen Situationen zu verhalten. Vor allen Dingen weiß ich sehr genau zu unterscheiden, worüber man spricht und worüber nicht", schreibt Grote. "Aber ich bin zutiefst betroffen über das mir zugeschriebene Verhalten. Ich kann, will und werde mich auch nicht mehr rechtfertigen; denn leider gilt das alte Sprichwort von Robespierre: Wer sich verteidigt, klagt sich an!"

Grote: Informationen offiziell ins Verfahren gegeben

Die ihm von Modrow zugesandten Unterlagen und Informationen zu einem von ihm vorgetragenen "polizeiinternen Ereignis" habe er ganz offiziell über den Staatssekretär und die Polizeiführung in das Verfahren gegeben." Und dort ist es in vorbildlicher Weise gelöst worden", erklärt Grote. Er verweist in seiner Erklärung auch auf eine Auszeichnung Modrows im März 2018. Damals hatte der KN-Reporter für seine Recherche in der Rocker-Affäre den August-Madsack-Preis der Mediengruppe Madsack in der Kategorie "Exklusive Nachricht" erhalten.

"Ich bin nicht mehr Mitglied der Regierung"

"Wenn der Ministerpräsident mir sagt, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich sei, steht sein Wort als mein Ministerpräsident. Er braucht sich doch nicht dafür zu rechtfertigen", erklärt Grote weiter. "Und da ich gesundheitlich erheblich angeschlagen bin, habe ich meine Konsequenzen gezogen und um Entbindung aus meinem Amt gebeten. Und dem hat er stattgegeben: Ich bin seit Mitternacht nicht mehr Mitglied der von ihm geführten Regierung."

Lesen Sie auch: Sabine Sütterlin Waack zur neuen Innenministerin Schleswig-Holsteins ernannt

Günther hatte am Mittwoch zuvor erklärt, Modrow und Nommensen hätten in Whatsapp-Chats den Eindruck "großer Nähe zum Minister" erweckt. Es habe sich beim Lesen der Nachrichten der Verdacht erhärtet, "dass es einen regen Schriftwechsel" mit Grote gegeben habe. Er habe den Innenminister damit konfrontiert. Grote habe jedoch geäußert, er habe "keinerlei direkten Schriftverkehr mit beiden gehabt". Zu diesem Vorwurf wollte sich Grote am Mittwoch auch auf Nachfrage nicht äußern.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.