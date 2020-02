Lübeck

Bei der Durchsuchung von Wohnungen und Geschäftsräumen seien in einer Wohnung in Zarpen außerdem drei Kilogramm Marihuana sowie kleinere Mengen Kokain und Amphetamin sichergestellt worden, sagte der Pressesprecher der Lübecker Staatsanwaltschaft, Christian Braunwarth, am Mittwoch.

Drei der Tatverdächtigen, gegen die bereits Haftbefehle vorlagen, sollten nach Angaben der Staatsanwaltschaft im Laufe des Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Für den vierten Mann, der in Zarpen festgenommen wurde, werde der Antrag auf einen Haftbefehl geprüft, sagte Braunwarth.

Allen Festgenommenen wird gemeinschaftliches Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Die Tatzeit reicht nach Angaben der Staatsanwaltschaft bis November 2019 zurück.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.

Von RND/dpa