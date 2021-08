Langwedel

Das Drama in Tokio im Modernen Fünfkampf erschüttert die Reitszene in Schleswig-Holstein. Vor laufender Kamera sah man die Olympionikin Annika Schleu (31) im Kampf mit ihrem Pferd. Verstörende Szenen, die weltweit niemanden kalt ließen. Auch in Langwedel auf dem Gestüt Pohlsee ist man geschockt von den Bildern. „Es ist dringend nötig, dass das Regelwerk angepasst wird“, sagt Janina Böning.

Auf dem Gestüt Pohlsee in Langwedel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird Besuch sofort von lautem Pferdewiehern und fröhlichem Schwanzwedeln von Jack-Russell-Hündin „Lilly“ empfangen. Jan (39) und Janina Böning (38) sind gerade vorzeitig von einem Jungpferdeturnier in Klein-Offenseth (Kreis Pinneberg) abgereist, um unserer Redaktion ein Interview zu geben.

Fünfkämpferin Annika Schleu und ihr Kampf mit dem Pferd „Saint Boy“

Ihnen ist wichtig, Aufklärung zu leisten. „Ohne ein vertrauensvolles Miteinander zwischen Mensch und Pferd geht es nicht“, sagen sie. „Was in Tokio gelaufen ist, darf nicht passieren.“ Zusammen mit seinen Mitarbeitern hatte das Züchterehepaar die Szenen im Fernsehen gesehen. Sie sahen, wie das Pferd der Fünfkämpferin Annika Schleu die Sprünge verweigerte. Wie verzweifelt die Berlinerin versuchte, den ihr zugelosten „Saint Boy“ zu beruhigen. Wie sie schließlich unter Tränen die Gerte einsetzte. „Uns war klar, dass nun ein Shitstorm losbrechen wird“, erzählt Janina Böning.

Pferde bedeuten Jan und Janina Böning alles. Seit über einem halben Jahrhundert werden auf dem landwirtschaftlichen Vollerwerbshof inmitten des Naturparks Westensee Pferde gezüchtet. 100 Vierbeiner stehen in den Ställen und auf den Weiden. Es gibt ein Wärmesolarium, Aquatraining, eine teure Pferdemassagedecke. Auch Osteopathen, Chiropraktiker und Physiotherapeuten werden regelmäßig für die Vierbeiner gebucht. „Unseren Pferden soll es gut gehen“, sagt das Züchterpaar.

Hinter dem Reitplatz grasen friedlich die beiden Holsteiner Stuten Sorella GP und Tunica GP mit ihren vier Wochen alten Fohlen. „Zu jedem Tier bauen wir eine enge Verbindung auf“, schildert Jan Böning. „Es wächst eine echte Partnerschaft.“ Dass beim olympischen Fünfkampf die Pferde per Los den Reitern zugeteilt werden, sei eine extrem unglückliche Regel. Ein Fehler im System. „Man setzt ja nicht einmal einen Rennfahrer in einen Rennwagen, den er zuvor noch nie gesteuert hat.“

Den „Modernen Fünfkampf“ gibt es seit 1912 Der „Moderne Fünfkampf“ ist seit 1912 fester Bestandteil der Olympischen Spiele. Dabei werden fünf Sportarten des Militärs miteinander verbunden: Pistolenschießen, Degenfechten, Schwimmen, Springreiten und Querfeldeinlaufen. Gründer der Sportart war Pierre de Coubertin (1863-1937). Der französische Sportfunktionär, der 1894 das Internationale Olympische Komitee gründete, hatte den antiken Fünfkampf zum Vorbild genommen, der aus Speer, Diskus, Sprung, Lauf und Ringen bestand. Die fünf Einzeldisziplinen sollten den idealen Athleten herausbilden. Beim Laufen und Schwimmen kommt es auf Kraft und Ausdauer an. Beim Schießen und Fechten sind Konzentration, geistige Ruhe und gutes Reaktionsvermögen entscheidend. Das Reiten wiederum erfordert Einfühlungsvermögen und Gleichgewichtssinn. Bei den Olympischen Spielen werden die Pferde vom Veranstalter gestellt und anschließend unter den Teilnehmenden verlost. Vor dem entscheidenden Ritt haben die Reiter 20 Minuten Zeit, um sich mit dem Pferd vertraut zu machen. In Tokio traten 36 Athletinnen und Athleten im Modernen Fünfkampf an.

Beim Modernen Fünfkampf haben die Reiterinnen und Reiter 20 Minuten Zeit, sich mit dem Pferd vertraut zu machen. Dann müssen sie in den Springparcours. „Die Beziehung zu einem Pferd baut auf Vertrauen auf“, sagt Jan Böning. „Das klappt selten in 20 Minuten.“ Mit Reiterin Annika Schleu hat Ehepaar Böning vollstes Mitgefühl. „Sie hat jahrelang auf diesen einen olympischen Tag hingearbeitet und war bei den anderen Disziplinen bereits auf Goldkurs“, sagt Janina Böning. „Wenn dann das Pferd nicht will, kann man nur verzweifeln.“

„Ein Pferd ist ein 600 Kilo schwerer Freigeist“

Doch Pferde seien 600 Kilogramm schwere Freigeister. „Wenn sie etwas nicht wollen, haben wir Reiter keine Chance. Wir müssen die Pferde einfach auf unserer Seite haben.“ Die Teilnahme am Modernen Fünfkampf mit einem eigenen Pferd wäre nach Meinung der Bönings deshalb die beste Lösung.

Beim Rundgang über das große Gestütsgelände lernen wir auch ein echtes Olympiapferd kennen. Hengst Cassionato GP wurde hier geboren, und verbrachte seine ersten fünf Lebensjahre auf dem Anwesen. 2016 startete der Holsteiner unter dem britischen Springreiter Michael Whitaker in Rio. Vor zwölf Wochen kauften die Züchter den mittlerweile 16-jährigen Hengst zurück. „Er soll seine letzten Jahre hier bei uns verbringen“, sagt Janina Böning.

Pferdesportverband Schleswig-Holstein: Das Pferd ist kein Sportgerät

Die Szenen aus Tokio haben aber nicht nur Züchter erschüttert. Auch beim Pferdesportverband Schleswig-Holstein ist man beunruhigt. Das Reiten im Modernen Fünfkampf sieht Matthias Karstens, Geschäftsführer des Pferdesportverbands, äußerst kritisch. „Das Gesehene ist in keiner Weise mit unserem Verständnis des Pferdesports in Einklang zu bringen“, sagt er. „Unser Verständnis liegt in der Partnerschaft zwischen Mensch und Pferd und nicht darin, das Pferd als Sportgerät zu betrachten.“

Die Olympiabilder hätten eine klare Überforderung von mehreren Reiterinnen und Reitern sowie der Pferde gezeigt. Das Regelwerk müsse so gestaltet sein und angewendet werden, dass Mensch und Tier besser geschützt werden. „Da besteht beim Modernen Fünfkampf dringender Handlungsbedarf.“

Peta: Sofortige Suspendierung von Olympia-Bundestrainerin und Schleu

Die Tierschutzorganisation Peta ist bei diesem Fall ebenfalls in höchster Alarmbereitschaft. „Aus Sicht des Tierschutzes sollten Annika Schleu und ihre Trainerin Kim Raisner künftig nicht mehr mit Pferden arbeiten dürfen“, sagt Peter Höffken von Peta. Aber es gehe nicht nur um dieses Beispiel. „Zahlreiche Stürze, ein totes Pferd bei der Vielseitigkeit und harte Gerteneinsätze zeigen, dass Pferde bei den Olympischen Spielen als Sportgeräte missbraucht werden.“ Pferde mit Gewalt über einen lebensgefährlichen Parcours zu zwingen, entehre den olympischen Geist und müsse ein für alle Mal der Vergangenheit angehören, so Höffken.

50 aktive Moderne Fünfkämpfer in Schleswig-Holstein

Und was sagen die Fünfkämpfer selbst dazu? Karsten Hofmann ist Erster Vorsitzender des Schleswig-Holsteinischen Verbandes für Modernen Fünfkampf. Zudem engagiert er sich im Trainerteam dieser Sparte beim SC Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg). „Bisher habe ich noch keine Bilder gesehen und kann daher den Gesamtzusammenhang nicht beurteilen“, sagt der 51-Jährige, der sich gerade im Urlaub befindet. „Aber wir wollen keine Pferde quälen oder prügeln.“ Jeder Reiter wisse, dass das Pferd stärker ist als der Mensch. Es müsse immer ein Miteinander sein. „Nur gemeinsam mit dem zugelosten Pferd ist die Athletin oder der Athlet erfolgreich.“

In Schleswig-Holstein gibt es rund 50 Athletinnen und Athleten im Alter von acht bis 40 Jahren, die aktiv Modernen Fünfkampf betreiben. Der SC Wentorf ist der einzige Verein, der diese Sportart seit 1982 im Norden anbietet. Karsten Hofmann ist seit 1985 dabei, inzwischen aber nicht mehr aktiv. Nun plant er für die Spartenmitglieder die Veranstaltungen und das Training. Den Reitunterricht nehmen die Mitglieder im benachbarten Reitverein. „Ein einfühlsames Miteinander mit dem Pferd ist dabei selbstverständlich. Das Pferd ist kein Sportgerät wie Degen oder Laserpistole für uns.“

Der Weltverband im Modernen Fünfkampf (UIPM) verkündete trotz der heftigen Kritik, dass am Reiten als eine der fünf Disziplinen grundsätzlich festgehalten wird. Eine Modifizierung der Regeln sei nicht geplant.