Kiel

Ein umfangreiches Tiefdruckgebiet verlagert sich unter Abschwächung von Schottland nach Belgien. Damit wird tagsüber milde Meeresluft nach Norddeutschland geführt.

In Schleswig-Holstein und Hamburg werden in den kommenden Tagen deshalb viele Regenschauer und sogar etwas Schnee erwartet. Erste Flocken fielen bereits am Vormittag in Kiel.

Wetterbericht für Montag, 28. Dezember 2020, in Schleswig-Holstein

Am Montag bleibt es den ganzen Tag über bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es kann immer wieder einzelne Schauer geben. Tagsüber werden Temperaturen von bis zu sechs Grad erreicht. Nachts kühlt es sich dann auf bis zu null Grad ab und es kann vereinzelt schneien.

Schneeschauer am Dienstag, 29. Dezember 2020

Am Dienstag bleibt es bewölkt und regnerisch, teilweise kann es auch Schneeschauer geben. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen zwei und fünf Grad. Nachts werden Werte um den Gefrierpunkt erreicht.

Kaum Sonne am Mittwoch, 30. Dezember 2020

Auch am Mittwoch zeigt sich die Sonne nur sehr selten. Bei Höchstwerten zwischen drei und fünf Grad regnet es tagsüber und auch in der Nacht fast überall. Es weht ein mäßiger, an der See frischer und zeitweise böiger südwestlicher Wind.

Silvester in Schleswig-Holstein : So wird das Wetter

Und an Silvester? Laut DWD ist es am Donnerstag meist stark bewölkt, dabei zeitweise Regen oder Regenschauer. Die Höchstwerte liegen bei zwei bis vier Grad.

In der Nacht zum Freitag ist es dann stark bewölkt bis bedeckt, gelegentlich etwas Niederschlag, teils auch hochnebelartig trüb. Auf Helgoland frostfrei bei 2 Grad, sonst leichter Frost bis -3 Grad.