Nachdem am Wochenende gegen Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) ein Sturm der Entrüstung im Internet tobte, hat sie ihren Twitter-Account vorläufig deaktiviert. „Ich nehme mir einige Wochen Zeit, um darüber nachzudenken, ob und wie ich Twitter als Medium weiter zur Kommunikation nutze“, begründet sie diesen Schritt.

„Bei meinen vielen Terminen im Land, in den Schulen, bei den Vertreterinnen und Vertretern verschiedenster Interessen erlebe ich eine andere Kultur. Auch kritisch und mit anderen Vorstellungen von den richtigen Lösungen, aber zivilisiert im Umgang und an guten Lösungen interessiert“, so die Ministerin. Wer sie erreichen wolle, der könne das nun weiter über andere Wege als Twitter tun.

Welle der Empörung nach Aussage über Kinder unter Corona-Toten

Was war passiert? Unter dem Stichwort #Prienruecktritt warfen viele Twitter-Nutzer der aktuellen Präsidentin der Kultusministerkonferenz vor, sie würde die Gefahr des Coronavirus für Schülerinnen und Schüler verharmlosen. Rücktrittsrufe wurden laut.

Auslöser der Aufregung war ein Auftritt in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz, bei dem es um die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder ging, sowie ein Tweet von Prien. „Wir haben in den letzten vier Wochen 17 tote Kinder gehabt. 17 – in vier Wochen. Und es geht immer schneller. Bis Oktober 21 hatten wir 27 tote Kinder, seit Oktober 38. Also in 4,5 Monaten mehr als in 18 Monaten. Insgesamt sind 65 Kinder verstorben“, schrieb eine Frau im Nachgang der Sendung bei Twitter an Prien.

Darauf antwortete die Politikerin: „Bitte differenzieren: Kinder sterben. Das ist extrem tragisch. Aber sie sterben mit Covid-19 und nur extrem selten wegen Covid-19.“

Twitter-Nutzer nannten Priens Aussage „menschenverachtend“

Für Angehörige, die in der Pandemie ein Kind verloren hätten oder deren Kinder zu einer Risikogruppe gehörten, seien solche Worte zynisch, so der Tenor vieler der rund 4900 Reaktionen. Die Twitter-Nutzer attestierten der Ministerin „mangelnde Empathie“ und „Menschenverachtung“.

Ein User warf Karin Prien gar vor, Kinder in wertes und unwertes Leben einzuteilen, was als Mutter und angesichts ihrer jüdischen Vorfahren „grotesk“ sei. Prien reagierte betroffen ob dieser Schmähung: „Vor allem meinen Kindern würde ich diese Ungeheuerlichkeit gerne ersparen. Ich stecke als Politikerin viel weg, aber das ist ein echter Tiefpunkt.“

Karin Prien enthält Beistand von anderen Politikern aus Schleswig-Holstein

Der schleswig-holsteinische Grünen-Politiker Konstantin von Notz, Fraktionsvize im Bundestag, verteidigte Prien. Ihre Äußerung sei „unglücklich formuliert“, dennoch dürfe man sie nicht „völlig überzogen angehen“. Beistand auch von der Opposition im Kieler Landtag. „In der Sache sind wir oft unterschiedlicher Meinung und können auch hart streiten. Aber so etwas geht nicht“, schrieb Martin Habersaat (SPD).

Der Tweet, der Bezug zu Priens jüdischer Familiengeschichte herstellte, wurde später gelöscht und der Verfasser entschuldigte sich.

Trotz des Gegenwindes sprach sich Prien am Wochenende für baldige Lockerungen der Corona-Maßnahmen an Schulen aus.