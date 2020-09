Kiel

Schleswig-Holsteins Justizminister Claus Christian Claussen hat vehemente Kritik der SPD an der Kieler Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. «Wenn ihr jemand vorwirft, sie verfolge irgendwelche parteipolitischen Ziele oder eigene Vorstellungen, die vom originären Ziel der Strafverfolgung abweichen, dann verwahre ich mich dagegen», sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. «So wie die Kritik bisher geäußert wurde, ist sie überzogen und nicht haltbar.» Da seien Verschwörungstheorien im Spiel.

Im Zusammenhang mit der Entlassung von Innenminister Hans-Joachim Grote durch Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU) Ende April hatte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner unter anderem die Anwesenheit der Leitenden Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Heß bei Besprechungen in der Staatskanzlei moniert. Dafür gebe es nur zwei Erklärungen: Entweder sie sei motiviert worden, politisch Belastendes über Grote zusammenzutragen oder sie habe aus Eigeninitiative gehandelt. Beides sei ein Missbrauch der Justizbehörden.

Stegner hat Kieler Staatsanwaltschaft mehrfach massiv kritisiert

«Alle Behörden, auch Gerichte und Staatsanwaltschaften, müssen sich sachlicher Kritik stellen», sagte der Justizminister. «Ich nehme sie aber in Schutz, wenn Unterstellungen gemacht werden, für die es keine Anhaltspunkte gibt.» Die Kieler Staatsanwaltschaft arbeite mit viel Herzblut. «Kritik sollte aber immer fair bleiben und sich auf einem sachlichen Niveau abspielen.»

Auch in anderen Fällen, so im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren gegen Ex-Bildungsministerin Waltraud Wende und die Landesdatenschutzbeauftragte Marit Hansen, hatte Stegner die Kieler Staatsanwaltschaft massiv kritisiert. An diesem Mittwoch will er im Innen- und Rechtsausschuss des Landtages zu den Hintergründen der Entlassung Grotes diesen selbst, Günther, die damalige Justizministerin und heutige Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU) sowie Staatskanzleichef Dirk Schrödter befragen.

