Schleswig

Nach ersten Erkenntnissen war das Opfer zuvor in einer Diskothek mit fünf Personen in Streit geraten und dann mit einem Bekannten nach Hause gefahren. Gegen 3.25 Uhr sollen die Kontrahenten bei ihm erschienen sein und es kam in der Wohnung des 27-Jährigen zur erneuten Auseinandersetzung, in der Verlauf mehrere Täter auf ihn eingeschlagen haben sollen, wie die Polizei am Montag mitteilt.

Die Tatverdächtigen kamen nach ihrer Vernehmung wieder auf freien Fuß. Das Opfer musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der Mann erlitt bei der Auseinandersetzung Schnittverletzungen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Von RND/dpa